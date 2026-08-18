伤筋动骨“躺平”一百天？看温州这家体育运动医院“黑科技”

温州日报 2026-08-18 09:23:00

清晨慢跑、球场激战……温州人的运动热情越高涨，运动损伤的几率也随之增加。如今，一座专为“运动伤痛”而生的医院，正用精细到毫米的微创技术和比肩专业运动队的康复体系，打破“伤筋动骨一百天”的旧咒。它就是温州市体育运动医院。

温州市中西医结合医院（温州市体育运动医院）王萧枫、姚剑川、苏嘉、王冠华（左二至右）做客“名科‘星’探”栏目。

温州网讯 人们常说，伤筋动骨一百天。一次扭伤，可能告别心爱的球场；一次骨折，或许意味着三个月的卧床。在温州，这个关于运动损伤的“剧本”正在被彻底改写。不开大刀，不留长疤，几个“钥匙孔”大小的切口，就能让断裂的韧带悄然愈合，让错位的骨骼精准复位。这里，是温州市体育运动医院，一个让“受伤能治、术后能跑、好了还能上场”从奢望变为现实的地方。

清晨慢跑、夜骑刷街、球场激战、山间徒步……温州人的运动热情越高涨，运动损伤的几率也随之增加。骨折、韧带撕裂、半月板损伤，一次意外，就可能意味着运动生涯的暂停键被按下。

如今，一座专为“运动伤痛”而生的医院，正用精细到毫米的微创技术和比肩专业运动队的康复体系，打破“伤筋动骨一百天”的旧咒。它就是温州市体育运动医院。

“小切口”治病 打破“伤筋动骨百日休”

在温州市体育运动医院，记者见识了一系列治疗“运动伤”的微创绝活。

小腿骨折，传统手术要在腿上拉开十几厘米的大口子，拨开肌肉、露出骨头、打上钢板。而在这里，该院大骨科主任兼创伤骨科一科主任王勇的做法，是给骨头装一根“内部拐杖”——膝盖处开个几厘米的小口，固定物顺骨髓腔穿入，从里面把断骨“串”起来。“骨头断端不用露，血运也不破坏，就像给骨折的腿悄悄上了一道‘内箍’。”王勇说。

这边骨头刚“串”好，那边脚上的问题也迎刃而解。跑步爱好者被足底筋膜炎缠上，爱美女士因长期穿高跟鞋导致的拇外翻困扰——穿鞋磨、走路疼，都在不到1厘米的微创切口下解决。创伤骨科二科副主任苏嘉介绍，治疗拇外翻时，一把精细的“小电钻”伸进脚趾内操作，创口“像一粒米”，术后即可下地行走，生活基本不受影响。

再严重些的，腰椎损伤、韧带撕裂，该院同样用“小孔”来解决。脊柱科副主任王冠华的椎间孔镜技术，在腰上打一个不到1厘米的小洞，局部麻醉，患者全程清醒，术后第二天就能下床，三天左右出院。

比起看得见的骨折，韧带撕裂才是运动人群真正的“噩梦”。急停、变向、崴脚——一个不小心，膝盖里的前交叉韧带就可能“罢工”。很多人不当回事，歇两天不疼了继续跑，结果膝盖越来越“晃”，发力时突然“卡住”，从此告别跑跳。

“原来的韧带就像一根橡皮筋，断了就接不上了。”运动医学科（关节科）主任姚剑川打了个比方，“我们的办法是用患者自己的一小段肌腱，‘编’一根新橡皮筋，把关节重新绑好。”

这道“编织”工序，靠的是关节镜微创技术——膝盖周围打几个0.5厘米的“孔”，高清内镜伸进去“侦察”伤情，在“眼睛”底下一点点重建受损韧带。创伤小、恢复快，最关键的是：膝关节的稳定性，完完整整还给你。

“术后第二天即可开始康复训练，三个月左右可慢跑，4至6个月可恢复对抗训练。”姚剑川说。

康复“黑科技” 硬核设备护航手术“下半程”

在温州市体育运动医院，医生们有一句口头禅：“手术做得好，康复跟得上，才算真正好。”

这句话背后，是一个被很多人忽视的真相：运动损伤的治疗，手术只占50%，康复决定了另外50%。打个比方，手术是把断掉的“零件”重新接上，康复则是教会身体重新使用这个“零件”。如果只做手术不康复，韧带接得再漂亮，肌肉萎缩了、关节僵硬了、走路姿势变形了，照样回不了运动场。

正因如此，医院在规划之初就下了一步“先手棋”：手术和康复不分家。患者刚手术结束，康复师就已经开始介入；手术之后，还是同一支团队全程跟踪，量身定制恢复方案。真正做到了“手术台上有人管，康复路上有人陪”。

走进医院六楼康复中心，第一感觉是：这里不像医院，更像运动员的训练基地。

“我们就是按专业运动队的标准来配置的。”运动医学科（关节科）副主任骆国钢一边调试设备一边说。

最吸引眼球的是反重力跑步机——源自美国国家航空航天局（NASA）的技术。它能根据患者的情况调节身体负重，最低只承担20%的体重。“术后患者上去跑步，就像在月球上走路，膝盖几乎不受力，但步态训练一点没落下。”骆国钢解释道。

旁边是一个像太空舱一样的设备——超低温冷疗舱。液氮注入后，舱内温度一分钟内骤降至零下160℃，患者进去待上两三分钟，术后炎症、肌肉肿胀便能迅速消退。“相当于给受伤的部位来了一次‘急冻修复’，很多职业运动员赛后都用它来快速恢复。”骆国钢打了个比方：“就像手机快充，两分钟就能‘满血复活’。”

还有微高压氧舱、三维步态分析仪、足底压力感应系统……一排排设备摆在那里，每台都有“独门绝技”。“以前患者做完手术回家，医生就说一句‘多锻炼’，具体怎么练全靠自己琢磨。”骆国钢说，“现在我们用设备测、用数据管、用方案推，确保患者走的每一步都是对的，不走弯路、不冒风险、不二次受伤。”

温州市中西医结合医院（温州市体育运动医院）副院长王萧枫表示，市体育运动医院成立的初衷就是让每一位热爱运动的温州人，敢奔跑、敢流汗、敢拼搏，受伤有医治，痊愈再出发。

“星”名片

今年6月30日，温州市体育运动医院正式启用。它的前身是2018年成立的温州市运动医学中心，八年磨一剑，依托温州市中西医结合医院，完成了从“科室”到“医院”的华丽升级。

新院区独占一栋楼——温州市中西医结合医院5号楼，总面积达6300平方米。急救、手术、康复、体检……运动损伤需要的所有环节，在这里无缝衔接。最硬核的是，医院专门配备了170张专属病床，患者从受伤入院到康复出院，无需辗转多个院区，即可一站式完成诊疗。

这家医院的专业实力备受认可，全运会、浙BA联赛等重大赛事的医疗保障任务，均由这支团队承担。八年沉淀，这里集结了一支“微创天团”——创伤骨科、运动医学科、足踝外科、脊柱外科多学科协同作战。他们的共同信条是——小创伤、快恢复、高功能。用老百姓的话说：刀口小、好得快、不耽误你接着“动”。

来 源：温州日报

原标题： 伤筋动骨“躺平”一百天？看温州这家体育运动医院——

用“钥匙孔”手术与康复“黑科技” 守护您的健康与运动人生

记者 欧阳潇 通讯员 张李琦 叶娇慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com