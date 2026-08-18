温州日报 2026-08-18 09:23:53

近日，乐清市公安局依托精准线索研判、快速联动打击机制，跨省成功打掉一利用AI技术实施网贷诈骗的特大犯罪团伙，抓获嫌疑人30名，冻结涉案资金100余万元，查扣各类作案工具百余件，团伙涉案流水超千万元。

温州网讯 “费用透明，无任何前期费用”“不到账，一分钱不收”……看似诱人的贷款承诺，实则是诈骗团伙精心设计的圈套。近日，乐清市公安局依托精准线索研判、快速联动打击机制，跨省成功打掉一利用AI技术实施网贷诈骗的特大犯罪团伙，抓获嫌疑人30名，冻结涉案资金100余万元，查扣各类作案工具百余件，团伙涉案流水超千万元。

今年7月初，市民王先生遭遇网络贷款诈骗后报警求助。接警后，乐清市公安局反诈中心并未局限于单一个案处置，凭借专业研判能力深挖线索、溯源彻查，判定这是一起典型的规模化、公司化网贷诈骗案件，并迅速锁定犯罪团伙窝点位置与组织架构。

为快速止损、全链打击，7月29日，乐清警方连夜集结80余名警力奔赴湖南长沙开展跨省收网，精准抓捕、全线清零，成功将该犯罪团伙一举捣毁。

经警方调查，该团伙以“某科技公司”为外壳，实行企业化运作。团伙内部分工明确，设有话务员、业务员、人事、财务等多个部门。员工配有统一话术，严格按“剧本”流程操作。正是这种外表正规的公司化运作，使得受害人在接到电话时极易误以为是正规助贷机构，从而放松警惕。

该团伙谎称与正规贷款平台开展合作，利用AI软件批量拨号引流，精准锁定有资金需求、急于贷款的群众；再通过成套诈骗话术包装、P图伪造放款截图、垫资凭证等方式博取受害人信任，引导受害人在正规平台完成贷款。

待放款到账后，嫌疑人随即编造“平台垫付金”“担保费需返还”“转账可免除还款”等虚假理由，诱导受害人将到手的贷款资金转账至团伙公司账户。一旦受害人发现被骗，嫌疑人便以各种理由拖延推诿，拒不退款。据统计，该团伙作案短短两个月，涉案流水便超千万元，受害群众遍布全国多个省份。

目前，30名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

温州公安提醒市民：

网络贷款陷阱多、套路新，骗子往往披着“正规助贷”“低息秒批”的外衣迷惑群众。凡是贷款过程中，以垫资费、保证金、解冻费、担保费等任何名义要求提前私下转账、刷流水的，百分之百是诈骗！市民办理信贷业务请务必通过银行、持牌正规金融机构等正规渠道，切勿轻信陌生来电、网络弹窗、短视频广告中的贷款承诺。遇到可疑情况，请勿转账，及时留存聊天、转账记录，立即拨打96110反诈专线咨询或报警，坚决守好个人财产安全底线。

来 源：温州日报

原标题： “科技公司”借助AI 精准引流实施诈骗 乐清警方跨省捣毁一网贷诈骗团伙

记者 杜一川 通讯员 蔡玲玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com