温州“90后”创立机器人科技企业 做款重新走路的“钢铁骨骼”

温州日报 2026-08-18 09:23:00

在第139届广交会上，一位患有肌无力的阿根廷客商借助中国产外骨骼机器人重新“站”立的瞬间，触动了无数人的心。随着短视频广泛传播，这款产品背后的企业——杭州太希智能科技有限公司也迅速走红。而这家公司的核心创始人，是一位来自温州的“90后”小伙梁林超。

温州网讯 在第139届广交会上，一位患有肌无力的阿根廷客商借助中国产外骨骼机器人重新“站”立的瞬间，触动了无数人的心。随着短视频广泛传播，这款产品背后的企业——杭州太希智能科技有限公司也迅速走红。而这家公司的核心创始人，是一位来自温州的“90后”小伙梁林超。他说：“奶奶摔倒了，我想做款让她重新走路的‘钢铁骨骼’。”

梁林超出生于1992年，是德国开姆尼茨工业大学硕士、浙江大学博士。从德国学成归国后，于2020年带领核心团队在杭州市拱墅区创立了机器人科技企业。公司获得了政府的高度重视与政策支持，并已顺利完成天使轮融资——由浙大校友基金会领投。

目前公司研发的外骨骼机器人在工业消防领域已有广泛应用，比如协助消防员负重前行、快速行走以及搬运重物。上肢托臂装置，用于汽车制造业中汽车门的安装等精密操作，减少工人劳动损伤。这些机器人广泛应用于工业、消防、电信电网、城建科技、医疗康复、养老、文旅等多个板块，比亚迪工厂和顺丰快递都是其合作方。

梁林超介绍，智能外骨骼设备的核心原理就是通过多传感器捕捉人体运动意图与姿态，由控制系统实时计算并指令执行器输出适配助力，同时根据人体反馈动态调整，实现与自然动作的无缝衔接。针对户外行走、爬楼梯、登山等场景，外骨骼智能设备能够有效减轻身体负担、减少体力消耗；同时，对于下肢力量不足、行动不便的老年人，也能起到一定的辅助作用。

梁林超表示，如何让机器人更自然地配合人类，是他从德国求学，到回国创业一直在思考的问题，他希望能把机器的性能发挥到极致，做到人机结合，就像钢铁侠一样。在梁林超的畅想中，未来的人型机甲可以让残疾人或四肢有缺陷的人通过大脑控制机器人来重新获得行动能力，或者通过语音、肌肉信号甚至脑机接口等方式控制机器人。这听起来颇具未来感的场景也许在某一天不再是科幻电影的场景，而是触手可及的现实。

“这件事既是对一个行业的推动，也提升了大众对外骨骼的认知，同时我们也认识到，其实这一类人群的需求度还是很高的，我们要不断提升产品，去满足大众的需求。”梁林超表示，这正是企业努力的方向——让科技褪去神秘的外衣，以最温暖的姿态服务每一个普通人的生活。

来 源：温州日报

原标题： 温州90后创立机器人科技企业 做款重新走路的“钢铁骨骼”

作者 剑文

本文转自：温州新闻网 66wz.com