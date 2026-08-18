温州日报 2026-08-18 09:23:54

日前，“2026第十届中国上市公司品牌价值榜”发布，永商企业汇嘉时代凭借稳健的经营底蕴与创新发展实力，获评“2026中国上市公司年度民营领军品牌”。

温州网讯 日前，“2026第十届中国上市公司品牌价值榜”发布，永商企业汇嘉时代凭借稳健的经营底蕴与创新发展实力，获评“2026中国上市公司年度民营领军品牌”。

汇嘉时代创始人潘锦海，是温州永嘉人。新疆汇嘉时代百货股份有限公司是新疆一家大型商业连锁零售企业，成立于2000年，总部位于新疆乌鲁木齐，是一家集购物中心、百货商场、超市于一体的大型股份制商业连锁零售企业，于2016年5月在上海证券交易所挂牌上市，是新疆首家登陆A股主板的零售企业。

汇嘉时代深耕新疆市场20余年，已建立起覆盖全疆的商业网络，门店分布于乌鲁木齐、昌吉、库尔勒、阿克苏等10个地州市，经营范围涵盖商品零售、商业物业租赁及物业管理等。2024年起，启动超市业态的经营模式调整，并探索“低空经济+消费”的跨界融合发展。

来 源：温州日报

原标题： 上市公司品牌价值榜发布 汇嘉时代榜上有名

作者 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com