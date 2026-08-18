温州日报 2026-08-18 09:23:00

七夕将至，你还在纠结怎么过？温州各地已备好“浪漫大餐”——从洞头海岛传承三百余年的非遗成人礼，到苍南南宋镇鹊桥落成后的宋韵七夕系列活动，以节兴商，激活市场活力，邀你共赴一场山海之间的浪漫之约。

温州网讯 七夕将至，你还在纠结怎么过？温州各地已备好“浪漫大餐”——从洞头海岛传承三百余年的非遗成人礼，到苍南南宋镇鹊桥落成后的宋韵七夕系列活动，再到覆盖文博展馆、文旅景区、商业街区与生活场景的浪漫氛围，传统民俗与潮流生活在这个七夕节相遇，以节兴商，激活市场活力，邀你共赴一场山海之间的浪漫之约。

在洞头，第十九届七夕民俗风情活动将于8月19日在东屏街道东岙村拉开帷幕。洞头的七夕承载着一项独特的省级非遗——“做十六”成人礼，这一习俗已在海岛流传三百余年。当日下午，东岙村内将布设八道成人主题礼门，击鼓启智、点砂明志、洗手净心、作揖知礼、学识尚学、许愿祈福等传统礼仪打卡点，以及巧人儿粿制作、凤仙花美甲（簪花）体验，让游客沉浸式感受成人礼文脉。

今年七夕节，洞头将突破传统爱情叙事，创新国风潮玩、全域沉浸场景、全龄共情体验，持续挖掘本土非遗资源，开展仙女夜游巡巷、乞巧市集、七夕福宴、国潮快闪、鱼灯巡游、杨府庙戏曲表演等丰富多彩的互动项目，以唐韵创新活化传统礼仪，以全域联动拓宽文旅消费场景，以全龄体验扩大节庆受众，持续擦亮“中国七夕文化之乡”区域文旅IP。

在苍南，南宋镇今年七夕的动静可不小。不久前，一座由当地广大企业家及各界爱心人士捐资共建的南宋鹊桥已正式落成启用，桥梁全长54米、桥面宽7米、总高19米，配套建设鹊桥广场及李仕林书院项目。这座深度融合七夕民俗文化与南宋古韵的特色桥梁，不仅补齐了乡村路网短板，更成为当地标志性人文新地标。夜幕降临，鹊桥便成为村民休闲纳凉地，每晚都有群众齐聚散步。

据悉，8月16日至19日，以“千年之约 七夕为媒”为主题的第四届南宋市集暨宋韵文化节活动将上演。8月16日至17日为预热市集阶段，古韵群舞、国风弹唱、情歌对唱、摇滚乐轮番登台，提前开市，营造浪漫氛围。8月18日至19日，主会场将重磅开启，南宋鹊桥与树王公园双境盛景交相辉映。鹊桥之上，沿河灯笼廊道绵延铺开，非遗水上打铁花凌空绽放，伴着宋词吟诵与宫灯飞天秀，复刻大宋七夕的诗意盛景。

走进李家大院，游客还可体验宋人焚香、点茶、挂画、插花“四雅”；李仕林书院开设钩绣、手工编织、剪纸、漆扇等非遗课堂。树王公园内，正统宋制集体汉婚盛大上演，以千年古树为证，许下相守誓言。

依托七夕情感消费节点，各地陆续推出了涵盖景区游园、游船演艺、文艺汇演、餐饮住宿等多样文旅体验消费，不同场景的产品满足多元出行需求，让市民与游客解锁七夕专属文旅体验。

8月19日晚，“瓯江上弦月·七夕夜”主题活动将在温州市文化馆如约启幕。这场以月为幕、以艺为媒的“仲夏夜之梦”，将同步举行“梦想共创人”第二轮签约启动仪式，以及浙江省第九届“美好生活”全民手机摄影大赛优秀作品展，现场更有一个个宝藏小摊等待邂逅。

来 源：温州日报

原标题： 山海之间 赴七夕浪漫之约

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com