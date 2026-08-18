温州日报 2026-08-18 09:23:54

近日，全国廊桥保护三年行动计划成果展在北京中国非物质文化遗产馆正式开展。作为中国木拱桥传统营造技艺核心传承地，泰顺携多年系统性保护、修缮研究、活态传承的丰硕成果集中亮相。

古朴优美的三条桥。

精致典雅的毓文桥。

温州网讯 近日，全国廊桥保护三年行动计划成果展在北京中国非物质文化遗产馆正式开展。作为中国木拱桥传统营造技艺核心传承地，泰顺携多年系统性保护、修缮研究、活态传承的丰硕成果集中亮相。

素有“中国廊桥之乡”之称的泰顺，现存古廊桥32座，其中15座为全国重点文物保护单位。随着近年来泰顺旅游交通网络的不断扩展，来泰顺看廊桥的游人，多习惯于沿着高速公路自驾进入泰顺，而后去往北涧桥、溪东桥、文兴桥、文重桥等易于到达的古廊桥景点。

事实上，泰顺尚有两座极其优美珍贵的古廊桥——三条桥、毓文桥，过去因路途遥远而鲜有人前往游览。犹记得十年前，从泰顺县城前往三条桥，尚需自驾绕道与泰顺紧邻的福建寿宁地界，再折入泰顺洲岭。

近三年来，随着全长11公里多的罗阳镇至洲岭公路建成通车，两地车程已缩短至15分钟。这意味着，从文泰高速公路的泰顺收费站驶出，驱车至三条桥或毓文桥，都不过20余分钟即可到达。近日，记者便沿着这条宽敞的山间公路前行，去看泰顺最古老的廊桥。

三条桥地处西旸镇富家垟村，位于西旸镇和罗阳镇洲岭社区的交界地带，因古时以三根巨木为主梁跨溪架设而得名。游人可手机导航至“三条桥”，行至终点后，需沿古道徒步下行500余米，不过行至半道即可望见三条桥全貌。

三条桥是泰顺县文献记载中历史最悠久的桥梁，现桥为清代道光二十三年（1843年）重建。在过去漫长的陆路徒步年代里，三条桥是浙南闽北民间商贸与通行古道的关键枢纽，过桥向南直行便是福建省寿宁县。

相较于泰顺其他古廊桥，三条桥的整体环境最为清幽，一座全长26.63米的编梁木拱廊桥横跨于溪水之上，两岸都是青山，旁边既无多余民房也无视野遮挡，古桥与山水完全融为一体。记者在现场发现，近年来，通往三条桥的古道一直有民间自发重修行为，因而徒步古道的体验也极为舒适。

毓文桥与三条桥之间车程不过十余分钟，该桥地处罗阳镇洲岭社区洲滨村。当下谈及泰顺的古村游，鲜有人提及洲滨村，事实上，它也是不可多得的小众“宝藏”之地。晚唐时期，便有周姓族人从福建宁德迁居至此。而在清代康乾年间，洲滨发展成了浙南闽北的商贸中心之一。至民国时期，是名副其实的浙闽边陆路中转站。

悠游于洲滨村，最能让人想见旧时繁华的去处，便是保存完整的毓文桥及桥畔的水尾宫。

人们从毓文桥的得名也可看出，洲滨在过去一直是重文兴教之地。三层楼阁式的特殊构造，也确实蕴含了毓文桥初建之时当地百姓对“山川秀美，人才辈出”的期许。

毓文桥建于清代道光十九年（1839年），为单孔石拱木廊桥，桥畔有同样建于清代的水尾宫，其旁还有树龄已逾300年的古樟树和乌桕树。毓文桥气质秀雅，与周边的山水草木交融，整体即为一幅精致的古典山水画小品。

若你是一名古廊桥或中国传统古建筑的深度爱好者，三条桥和毓文桥是一定要择日去看的，就今日交通而言，确实很便利。

来 源：温州日报

原标题： 一路顺游，去看泰顺最古老的廊桥

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com