记者带你探路温州：滩林露营，周日清凉新玩法

温州日报 2026-08-18 09:23:00

近日，新一批国家4A级旅游景区名单出炉，瑞安市圣井山景区成功入选。圣井山以石殿古刹和云海杜鹃闻名，但对于七八月暑天而言，沿飞云江支流散落的滩林，才是游客最青睐的消暑去处。

十里滩林草坪与溪流。

鹿木外滩露营基地里游客一边拍照，一边玩水。

温州网讯 近日，新一批国家4A级旅游景区名单出炉，瑞安市圣井山景区成功入选。圣井山以石殿古刹和云海杜鹃闻名，但对于七八月暑天而言，沿飞云江支流散落的滩林，才是游客最青睐的消暑去处。

这条水岸线上，依托飞云江自然水系形成的滩林带，散落着多处不同风格的露营基地，有开阔的草坪、清凉的溪水，提供露营、烧烤、桨板、懒人漂等配套服务，成为本地年轻人、亲子家庭短途出游的热门选择。

十里滩林，草坪社交场

记者首站来到湖岭镇湖源村，这里的十里滩林总长约5公里，开阔的草坪沿着溪流铺展，视野开阔，颇有江南“小伊犁”的感觉，非常适合出片。

“今年，我们通过重新布置，不仅在草坪区增设了大型户外帐篷，还设置了打卡点，另一侧的房车露营基地也即将完工，希望能增加游客的体验感，让‘流量’变‘留量’。”瑞安旅投公司工作人员金阳曦向记者介绍，这片滩林的优势在于草坪宽阔，溪滩近在咫尺，适合团建和亲子游。现场设置了百余顶户外帐篷，其中还有适合团队游的超大型天幕，草坪上不仅打造了打卡点，还设置餐车服务，包括烧烤套餐、冷饮咖啡等，提供玩水工具租赁，还提供“水上麻将”这类带着温州本土闲趣的娱乐项目。

据运营方透露，接下来将完善舞台演出、房车露营、主题活动策划等，延长游客停留时间，力求将“来玩水”升级为“来过夜”。

新垟滩，帐篷架在溪流之上

2公里之外，新垟滩盐店露营基地呈现出另一种形态。这里的草坪不多，但水域面积更宽广，帐篷错落搭建于溪流之上，游客落座水中，脚边就是潺潺流水。

孩子们带着泳圈或水枪，在浅滩处扑腾嬉闹，大人则在帐篷下泡茶聊天，暑气被溪水隔开，这里适合桨板、懒人漂等水上玩乐，在山风与水流声中待上一整天都不腻。

基地分“水上座位”与“堤坝座位”两种露营方式，新鲜感本身就成了卖点。“夏天体验溪流上的烧烤，孩子们特别喜欢，这样的露营方式在其他地方不多见。”台州游客张女士特意赶来体验，暑假她和朋友一起带娃体验水上露营。这里烧烤、饮料一应俱全，不仅价格亲民，更充满地域特色，其中湖岭牛肉是大家必点的美味。

鹿木外滩，天然大泳池

顺溪而下，鹿木外滩露营基地是这一带人气最旺的滩林目的地。数百个彩色帐篷整齐规划设在宽阔的溪床之上，场面开阔，配合鱼鳞坝、滑水道、碇步桥等亲水设施，几乎就是一个天然形成的大型阶梯泳池。

基地负责人告诉记者，要想抢占第一排最美景观帐篷位，周末上午十点前要赶到。整个帐篷区，不仅区域规模大，水上项目和美食套餐也颇为丰富，游客可以选择买烧烤套餐送帐篷位，也可以自带美食单独租赁帐篷，多种组合自由搭配。

在滩林游玩结束后，可以驱车前往镇区或沿途农家餐馆，点上一桌牛肉宴作为收尾。当地经营者告诉记者，“玩水+吃牛肉”已经成为一条相对固定的短途游搭配，尤其周末，镇上牛肉馆的上座率与滩林的人气几乎同步攀升。

来 源：温州日报

原标题： 滩林露营，周日清凉新玩法

记者 沈巍蔚/文 翁卿仑/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com