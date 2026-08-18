温州晚报 2026-08-18 09:23:00

近日，市公安局鹿城区分局广化派出所破获一起特殊诈骗案件，嫌疑人以恋爱交友为幌子，借助AI工具伪造凭证持续套取资金，涉案金额达30多万元。

温州网讯 传统情感骗局叠加新型AI造假手段，诈骗套路更具迷惑性。近日，市公安局鹿城区分局广化派出所破获一起特殊诈骗案件，嫌疑人以恋爱交友为幌子，借助AI工具伪造凭证持续套取资金，涉案金额达30多万元。

据警方调查，2025年初，市民黄女士与男子王某相识，同年6月双方确立恋爱关系。在逐步获取黄女士充分信任后，王某编造“抖音刷礼物返佣金”的投资项目，多次以资金周转为由向黄女士借款，声称充值为指定直播间刷礼物，即可通过主播公司获取固定比例佣金返利。

为夯实骗局、博取信任，2025年7月至9月期间，王某多次将小额返佣收益转账给黄女士。真实到账的收益让黄女士深信该投资项目稳定可靠，对王某口中的赚钱渠道彻底放下戒备，持续为其提供借款资金。

后续王某因违规刷量，相关平台账号被封禁，账户内未提现的本金也一并被冻结。为避免骗局败露、持续套取资金，王某刻意隐瞒账号封禁的真实情况，将AI工具当作行骗帮凶，批量伪造各类虚假凭证。其中包括银行返佣到账短信、平台充值记录、个人账户余额截图等官方制式凭证，全部通过AI修图、合成制作。

王某凭借这些虚假“数字道具”不断拖延搪塞，持续向黄女士索要借款，依托“情感信任+技术造假”的双重伪装，将骗局持续数月，对受害人进行精准资金收割。

直至今年4月，王某因其他案件被司法拘留，其手机临时交由黄女士保管。黄女士在查看手机时，意外发现王某利用AI工具批量P图造假的全部记录，这才幡然醒悟，所谓的高额投资回报只是AI生成的假象，长久以来的恋爱关系，实则是一场精心策划的诈骗圈套，随即报警。

目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪，已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

来 源：温州晚报

原标题： 用AI造虚假凭证骗取女友资金 鹿城警方侦破新型情感投资诈骗案

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com