“天气险”来了！台风风速触发即赔付

温州晚报 2026-08-18 09:23:55

当台风“白海豚”裹挟12级狂风扑向苍南海岸，苍南县大渔镇大岙村1200亩紫菜养殖场的玻璃钢插杆在狂风中簌簌作响，部分在巨浪中折断、倾倒。这次，该村通过“紫菜养殖玻璃钢插杆设施热带气旋风力气象指数保险”可获赔46万元。

温州网讯 当台风“白海豚”裹挟12级狂风扑向苍南海岸，苍南县大渔镇大岙村1200亩紫菜养殖场的玻璃钢插杆在狂风中簌簌作响，部分在巨浪中折断、倾倒。

“幸亏有‘天气保单’兜底，损失减轻了不少。”大岙村党总支书记兼村委会主任林加爱说。这次，该村通过“紫菜养殖玻璃钢插杆设施热带气旋风力气象指数保险”可获赔46万元。

台风来了也有兜底

苍南县素有“中国紫菜之乡”美誉，其紫菜产业常年面临台风威胁。为破局传统农险“定损难、理赔慢”痛点，温州自2016年起探索天气指数保险，近年来，温州加速研发天气指数保险产品。2022年，“油茶热带气旋风力气象指数保险”在苍南率先落地，开创“风速数据触发即赔付”先河。次年，保障领域延伸到海洋种植，“紫菜养殖玻璃钢插杆设施热带气旋风力气象指数保险”应运而生。

“今年承保期覆盖8月1日至10月31日，风力10级即为理赔触发线。”人保财险温州分公司苍南营业部经理助理陈稚青解释，“白海豚”登陆时恰逢保险有效期内，紫菜养殖区域实测最大风力达12级，远超阈值。今年苍南全县该险种投保面积达3980亩，预计总赔付逾150万元。此外，同受台风影响的4805亩油茶，因区域风力达11级，亦获赔17万元。

苍南县赤溪镇安峰村拥有2000亩紫菜养殖规模。该村党总支书记林天元坦言，村集体自2023年起统一出资投保。“前两年试水500亩，因连续几年台风影响不大，也曾犹豫是否续投。但村委会最终决定：以防万一，台风来了也有兜底。”今年，该村投保面积增至700亩，村集体自付保费超7万元。林天元透露，台风“白海豚”过后村内可获赔27万元。“设施虽有损毁，但所幸紫菜尚未下苗，损失有限。这份理赔结果让人心安。”

陈稚青同时提醒：“保险期还剩两个半月，按往年气候规律，9至10月台风仍可能造访。如风力再达更高等级，我们将按最高级赔付，但低等级风力不再累加赔付。”

气温降水也能理赔

“传统农险定损靠‘人嘴说’，现在靠‘数据算’。”温州市保险行业协会相关人员一语道破天气指数保险的核心优势。这款保险将气温、降水等气象指标与农作物损失科学关联，依托权威气象数据及长期论证设定赔付阈值。风速、降水量、温度等指标一旦“达标”，系统自动触发赔付机制。保险公司仅需核实种植情况，即可完成快速理赔，跳过复杂的人工定损环节。

人保财险温州分公司农业农村保险部负责人林伟业强调：“该险种不纠缠具体损失金额，气象指标达标即赔付，流程极大简化。”

今年的6至7月，文成县杨梅采摘季遭遇了高温多雨“双杀”。“32摄氏度以上高温杨梅就受不了，加上雷阵雨，雨水一泡，次日就发霉全坏。”文成县云湖农业产销专业合作社毛立树痛心道。所幸文成从2017年推行的杨梅采摘期气象指数保险“兜了底”——今年全县1385户梅农投保2.67万亩，获赔772.9万元。毛立树的合作社共投保322亩，今年获赔超11.6万元。“有幸投了保险，能减少不少损失。”

人保财险温州文成支公司工作人员王瑞钦解释，该险种按海拔差异化设置理赔条件：低海拔区域（350米及以下）连续2天日间雨量≥5毫米即触发；高海拔地区则需满足最高气温≥30℃且日间降水量≥5mm。这种精算机制，确保了赔付的精准有效。

天气保险家族扩容

温州特色农业资源丰富且地域分布不均，传统统保式农险难以精准覆盖。为此，我市天气指数保险家族持续扩容。目前，单是人保财险温州市分公司便已形成6款气象指数类保险产品，涵盖杨梅采摘、茶叶低温、油茶及紫菜台风风力等关键风险点。

据统计，截至2026年8月，该公司气象指数类保险产品累计承保12.6万亩，为农户提供高达2.63亿元风险保障，累计支付赔款2141.93万元。其中，茶叶低温险承保4.22万亩，赔款555.24万元；杨梅采摘险承保5.2万亩，赔款923.32万元。一笔笔高效直达的赔款，为受灾农户注入了及时恢复生产的“活水”。

来 源：温州晚报

原标题： 天气异常也能获得理赔？答案来了

台风风速触发即赔付，苍南近4000亩紫菜养殖可获赔超150万元

记者 陈怡 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com