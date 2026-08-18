潮新闻 2026-08-18 09:35:00

八月的温州罗丹艺术中心，记者见到了吴静，她身着淡蓝色连衣裙，笑容满面地出现在镜头前，向我们讲述了一个生长在欧洲的中国女性，用家族三代人的财富收藏罗丹散落在世界各地雕塑作品，把它们带回中国展示的真实故事。

一代雕塑艺术大师奥古斯特·罗丹有一句名言广为人知：“生活中从不缺少美，而是缺少发现美的眼睛”。

大概没有一个中国女性像吴静那样，热爱罗丹，懂得罗丹，收藏罗丹，传播罗丹。

吴静，祖籍温州文成，自幼随家人移民意大利，后定居法国。作为第三代海外温州人的杰出代表，跨国成长经历让她浸润于欧洲艺术沃土，也在心中埋下了对艺术无限热爱的种子。

八月的温州罗丹艺术中心，记者见到了吴静，她身着淡蓝色连衣裙，笑容满面地出现在镜头前，向我们讲述了一个生长在欧洲的中国女性，用家族三代人的财富收藏罗丹散落在世界各地雕塑作品，把它们带回中国展示的真实故事。

受访者供图

她被法国收藏界誉为“中国传奇女性”、有“汉白玉女王”之称，因她收藏有200多件欧洲雕塑作品，是18-19世纪欧洲雕像作品重要的私人收藏家之一，令西方专业界对她刮目相看。

卢浮宫自1805年起，每年在全球仅遴选两人将名字刻上“名人墙”。2023年，吴静收到馆方晚会邀请，起初以为只是普通社交活动而不打算出席。馆长坚持称有个“惊喜”，而且是“她带不走的”。当她与另一位先生上台拉开幕布，墙上赫然露出自己的名字时，她深感震撼。馆长事后表示，评审团一致认为，作为一个中国人，她对艺术文化的热爱与推广努力深深打动了他们。

如今，吴静把罗丹雕塑带到中国，带来了温州。

继2024年上海开启罗丹艺术中心之后，今年6月，温州罗丹艺术中心在温州七都龙形公园内正式开馆。开馆展“鲸起穹宇——罗丹中国展”共计展出70余件雕塑珍品，其中罗丹经典原作55件。展区内还安置了复刻版罗丹代表作《思想者》。

吴静不仅是一位收藏家，也是两位孩子的母亲。当有人问及吴静是如何教育子女时，她坦言自己是个懒惰的妈妈。她表示，“我觉得对孩子最重要的是四个字‘言传身教’，不需要我们每天跟他讲大道理。”目前，吴静的儿子正在复旦大学读研，学习的方向是哲学，“最终的决定是他自己做的，但是过程中，我们分享了彼此的观点，整个过程都很愉快。”

受访者供图

在温州罗丹艺术中？，有一件罗丹作品是吴静收藏中最重要的一件，它就是《吻》。“铜雕的一个模具只可以做12件，但是全世界的博物馆这么多，奥赛博物馆、大英博物馆、大都会、美国费城博物馆……已经收藏了11件，只有一件在私人手里。如果我没有收藏到这件《吻》，罗丹博物馆可能根本不会授权给我开设分馆。”吴静说。

吴静告诉我们，她对任何事情的评判只看两个问题，如果其中有一个不能够解决，她就不会去做。

第一个问题是，这件事情有没有伤害别人，这是做人的最基本底线。

第二个问题是，这件工作会不会使你倾家荡产？如果会倾家荡产，就不要去做，因为你上有老下有小，除非一个人才可以考虑。

吴静告诉我们，法国朋友介绍她的时候，第一句话说“这是我的好朋友静”，第二句说“她是一个简简单单的中国女人”。

受访者供图

但是她知道自己想要什么，不想要什么。“有所为，有所不为。这是中国人的智慧。”在吴静看来，温州女人身上也有很多珍贵的特质令人钦佩，比如：足够的努力和坚韧。

“温州女人想要干什么事情，都会拼尽全力，也会想尽一切办法把它做好。”吴静说。

来 源：潮新闻

原标题： 卢浮宫“名人墙”上，她是唯一的亚洲面孔，但她说自己是一位懒惰的妈妈

记者 叶小西 刘琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com