学习强国温州学习平台 2026-08-18 09:28:23

不久后，这批承载着祝福与关爱的书包及学习用品将跨越3000公里，送到藏区孩子们手中，陪伴他们走进校园、开启新的学习生活。

一只书包、一份文具，承载着温州与藏区孩子之间的情谊。

不久前，在“世界温州人微笑联盟”活动中，藏族领队格乃桑登向记者表达了一个朴实心愿：希望能为当地孩子募集一批书包，帮助他们更好地迎接新学期。

这个来自远方孩子的“小小心愿”，很快牵动了温州人的心。记者第一时间与温医大附属口腔医院取得联系。“藏区孩子的微心愿，我们来点亮。”得知情况后，医院第一时间响应，该院“乐伢派”志愿服务队策划发起“山海有情 书包传爱”公益行动，为孩子们送上一份特别的开学礼。

“山海有情 书包传爱”公益行动现场。温医大附属口腔医院供图

8月7日，这场跨越山海的爱心接力正式启动。

当天，在温医大口腔龙湾总院爱心认领点，不少前来就诊的患者、家属和市民停下脚步，认真挑选书包款式，并写下一句句送给远方孩子的祝福。

“眼里有光，脚下有路。”“小书包，大世界，加油！”“愿你勇敢追梦，奔赴更好的未来。”一句句祝福，字迹各不相同，却承载着同样真挚的情感。一只只书包，在爱心接力中逐渐装满温州的牵挂。

一位带着孩子前来认捐书包的家长说：“我特意让孩子自己挑选书包，也让他写下祝福。希望他知道，世界上还有很多小朋友为了读书付出了更多努力。我们能做的不多，但可以送出一只书包、一句祝福。”

活动现场，一个小小身影带来的感动格外令人难忘。

一名男孩拉着妈妈，希望捐出20元钱，为远方的小朋友购买一份文具。这笔钱，是孩子暑假期间通过洗碗、整理房间等家务劳动攒下的第一笔“工资”。

“没想到，他挣到的第一笔钱，不是想着给自己买东西，而是想帮助别人。”孩子母亲欣慰地说。

20元钱或许并不起眼，却映照出孩子心中最纯真的善意，也让这场跨越3000公里的爱心接力增添了一份温暖力量。

公益的种子，也在更多年轻人心中生根。

得知此次公益行动后，温州第二中学八年级26班的4名学生主动加入。他们不仅认捐书包和文具，还参与整理书包、分类文具、登记信息等工作。

线上爱心认领同样持续升温。除了温州市市民踊跃参与外，还有来自杭州、宁波等周边城市的爱心人士也通过网络加入，让这份温暖突破地域限制，在更大范围内汇聚。

从医护人员到热心市民，从患者家庭到青年学生，越来越多的人加入这场公益接力。一份份微小善意汇聚起来，成为跨越山海、温暖远方的力量。

一只书包，承载着孩子们对新学期的期待；一份善意，寄托着一座城市对远方的牵挂。“希望这些书包不仅装下课本，也装下来自温州的祝福。”“乐伢派”党员志愿者王诗睿说。

不久后，这批承载着祝福与关爱的书包及学习用品将跨越3000公里，送到藏区孩子们手中，陪伴他们走进校园、开启新的学习生活。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州：藏区孩子的微心愿，我们来点亮

作者：庄越 李亦可

本文转自：温州新闻网 66wz.com