潮新闻 2026-08-18 09:31:28

8月14日，在平阳县昆阳镇上林垟村的青禾集，“习近平党建思想”青年联学联讲暨青年社群田野共创沙龙活动如约举行。来自“浙南红都后浪说”宣讲社群、向阳青年社、平阳青年戏剧社以及有关乡镇、单位等青年代表齐聚一堂，开展了一场别开生面的联学联讲活动。

8月14日，在平阳县昆阳镇上林垟村的青禾集，“习近平党建思想”青年联学联讲暨青年社群田野共创沙龙活动如约举行。来自“浙南红都后浪说”宣讲社群、向阳青年社、平阳青年戏剧社以及有关乡镇、单位等青年代表齐聚一堂，开展了一场别开生面的联学联讲活动。

青年们围坐成一圈，聊起入乡创业的故事，聊起一个传统产粮村二十年蝶变为“全国先进基层党组织”的奋斗历程……理论宣讲就这样，悄无声息地融进了稻田的风里，也融进了青年们心里。

循着足迹，感受“真理的味道”

活动伊始，青年代表们走进塘河粮仓主题馆，循着习近平总书记曾经在上林垟村走过的足迹，系统了解上林垟村牢记嘱托、以粮兴村的发展历程。“粮食亩均年产量从2005年的630公斤提高到950公斤，粮食年产量超1.3万吨，全村农民人均可支配收入从0.8万元增长至5.1万元”。这组跨越二十年的数据，让青年们直观感受到习近平党建思想在乡村一线落地生根、开花结果的生动实践。

随后，在青禾集乡村新业态观摩环节，青年代表们实地探访乡村青年创业阵地，详细了解“青禾集”创新运营模式，有人好奇“一人公司”模式如何降低创业门槛，有人思考“乡村+文创”的更多可能性。大家纷纷感慨，“真没想到乡村还能有这么潮的玩法”。

一份荣誉背后的二十年答卷

“7月1日那天，我坐在北京人民大会堂里，现场聆听习近平总书记的重要讲话。当上林垟村党委被授予‘全国先进基层党组织’称号的时候，我的手心全是汗。”上林垟村党委书记郑克照的分享，从北京的光荣时刻开始。

他告诉青年们，这份荣誉不是一天得来的。二十年来一届届村党委班子始终不忘总书记的嘱托，从联合周边村打造了1.4万亩的“塘河粮仓·万亩田园”，到推行“红色代办员”每年服务超1000人次，再到牵头推进“大上林垟”片区组团发展带动旅游综合收入超7500万元，一个个数字背后，是一个村子的二十年蝶变，也是一份“党建引领乡村振兴”的生动答卷。

稻田边的“开放麦”，让理论宣讲有了青春表达

“我们现在正在走的是一条真正的乡村振兴之路，从一个人到一群人，从一个村到一个片区。我们这里有稻花，有油菜花，也有乡村振兴路上开出的每一朵希望之花。”“浙南红都后浪说”青年宣讲员谢礼扬以“开放麦”形式，让上林垟村化身“乡村振兴练习生”，用小切口呈现大主题，将习近平党建思想融入鲜活故事，以富有感染力的表达赢得了阵阵掌声。

上林垟村乡村CEO、向阳青年社成员王子，这位从事影视导演工作的北方青年，主动跳出城市舒适圈，扎根平阳乡村沃土，与青年们分享了自己的成长与创业经历。从为什么选择上林垟，到用短视频、直播、情景短剧等新媒体形式记录乡村变迁、传播乡村魅力，再到现场招募短剧演员，他坦言：“在万亩田园中，我找到了个人价值与乡村发展的双向奔赴。”

全体青年以聊天形式展开自由交流，不设主席台、不限发言顺序，围绕“今天哪个瞬间印象最深”“对党建引领乡村振兴的新认识”“各自社群接下来想一起搞点什么事”等话题畅所欲言。“上林垟村二十年的蝶变，是党建引领发展的最好见证，也让我深刻明白青年扎根乡土、服务基层的价值与意义。”来自平阳青年戏剧社的李雨婷说。

联学共创，以社群宣讲赋能青年成长

本次活动从塘河粮仓主题馆的循迹溯源到青禾集的业态观摩，从村书记的荣誉分享到“开放麦”理论宣讲，再到稻田边的自由围聊，构建了“循迹溯源—业态观摩—榜样分享—宣讲展示—自由交流”的沉浸式学习链条，让每位青年学有所思、思有所获、获而后行。

此次联学联讲旨在为“浙南红都后浪说”青年宣讲员赋能充电，让理论宣讲有深度更有温度，为向阳青年社创新创业青年注入信心，激发青年入乡发展的内生动力；为平阳青年戏剧社提供灵感源泉，让文艺创作有魂有根有生命力。同时，通过打破社群壁垒、深化联学共建，持续构建青年共学共进的长效机制。

未来，平阳将持续深耕青年宣讲社群建设，优化社群联学机制，打磨优质宣讲内容，以青年社群力量激活理论宣讲的“一池春水”。

来 源：潮新闻

原标题： 稻田边的“开放麦” 聊出平阳社群联学共创新样式

共享联盟·平阳 曹文倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com