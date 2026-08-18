温企批量造“李子柒” 这条出海流水线胜算有多大

潮新闻 2026-08-18 09:35:00

在“百工之乡”温州鹿城，一场由多家企业联袂推动的“李子柒”式矩阵化传播流水线正悄然建立。今年以来，当地已培育近30个海外合规非遗账号，累计粉丝超280万，通过广告、流量变现及文创销售实现营收超300万元。

在YouTube上坐拥数千万订阅者的李子柒，早已成为非遗出海的现象级标杆。当“一人一田园”的东方美学惊艳世界时，疑问随之而来：能否复制更多“李子柒”？

在“百工之乡”温州鹿城，一场由多家企业联袂推动的“李子柒”式矩阵化传播流水线正悄然建立。今年以来，当地已培育近30个海外合规非遗账号，累计粉丝超280万，通过广告、流量变现及文创销售实现营收超300万元。

尽管距离现象级效应仍有很大差距，但这套工业化打法，已让更多普通非遗传承人窥见了作品出海的新可能。

海外独立网站上的彩石镶嵌 记者 戚祥浩 摄

年轻传承人更愿尝试

“这么多年了，也就出了一个李子柒，她的模式能复制吗？”这是浙江启境科技总经理王学春听到最多的质疑。

面对质疑，王学春坦言，“李子柒”的成功确实是一个难以复制的孤本。其核心竞争力在于将个人生命体验与非遗技艺深度绑定，通过“少语言、多场景、多动作”的视觉叙事，构建了一个充满温度的东方田园世界。然而，“李子柒”现象背后所蕴含的出海方法论，却具有极高的借鉴价值。

启境科技的实践，正是对这套方法论的本土化与工业化探索。他们不再满足于对非遗技艺的简单展示，而是致力于挖掘技艺背后的故事与人情，用国际化的视听语言降低海外受众的理解门槛。这种从“展示”到“叙事”的转变，正是文化出海的关键一跃。

在TikTok上，一条播放量过亿的紫砂壶制作短视频，成了王学春最有力的说服工具。“你们认识视频里的人吗？”他向圈内人打听，答案往往是否定的。“一个名不见经传的人能斩获上亿流量，你们为什么不试试？在海外平台上，这种原创内容，单条过亿视频便能带来数万元的流量分成。”

为了打消传承人的顾虑，启境科技采取零门槛合作模式：传承人无需支付任何费用，只需配合拍摄。通过内容出圈，流量被精准引导至非遗独立电商站。目前，该公司在海外平台推出的非遗微短片超200个，单条最高播放量达2600万、点赞35万。

“相对而言，年轻传承人更能看到海外的市场空间，也更愿意尝试。”王学春感叹。

彩石镶嵌省级非物质文化遗产代表性传承人缪一川对此感同身受。他告诉记者，以往带作品出国参展时，发现许多外国友人十分喜爱彩石镶嵌，却苦于缺乏走出去的通道。就在不久前，他与温州犀昂贸易有限公司合作在海外建立彩石镶嵌独立网站。

探索更多商业可能

文化出海不能仅靠情怀，更需要商业逻辑的支撑。要跨越重洋让海外受众为东方匠心买单，必须打通“内容→流量→变现”的完整闭环。

在缪一川的海外独立网站上，一幅幅精致的影像如同无声的解说，将画稿、刻线、砑格、填漆等十余道繁复的彩石镶嵌工序娓娓道来。对他而言，这绝非单纯的商品陈列，而是借由指尖技艺进行的一场深度文化输出。当海外受众透过屏幕感受到中式美学的底蕴与匠心时，文化的共鸣也化作了切实的市场反馈。如今，网站每天都能迎来5至10笔海外订单。

图为彩石镶嵌作品 记者 戚祥浩 摄

而启境科技则构建起更为系统的收益模式：

其一，数据资产交易。公司将非遗信息纳入中华文化非物质文化遗产基因库，并与浙江省文交所合作，将非遗数据转化为可交易的数字资产，为后续文化IP开发奠定基础。

其二，流量收益。通过在TikTok、Facebook、Instagram、YouTube等平台的全矩阵布局，账号日播放量已达约500万次。海外平台远高于国内的分成机制，让优质内容具备了持续造血的能力。

其三，商品收益。通过搭建独立站，将海外流量精准导入电商场景。陕西一位砖雕大师通过定制作品实现30万元销售额；河南汝窑传承人每月可获得7000至12000元的稳定收入。

其四，IP孵化收益。公司与工艺美术大师合作打造国大师IP，或与博物馆合作孵化年轻传承人IP，将个人技艺转化为具有市场价值的文化品牌。

伴随着非遗出海步伐，一个涵盖内容生产、技术赋能、商业变现、生态支撑的完整体系，正在加速形成。

胜算究竟有多大？

在这场非遗出海的探索中，挑战同样不容忽视。文化隔阂与语言壁垒仍是现实困扰；海外平台的算法变动、合规要求、地缘政治风险，都可能对矩阵运营造成冲击。

如今，生态支撑与技术赋能正在成为打破文化壁垒的利器。

鹿城非遗出海网络服务中心正式启用 鹿城区融媒体中心供图

不久前，温州市鹿城区非遗出海网络服务中心正式揭牌，搭建起集线上展示、跨境传播、文创孵化于一体的综合服务平台。线下，启境科技与南郊街道打造的“非遗小院”旗舰阵地，为传承人提供从内容生产到海外运营的一站式服务。“我们通过搭建服务平台，整合全链路跨境资源，精准破解本土匠人‘不懂海外平台、缺少海外流量’的痛点，真正打通从内容生产到海外履约的完整路径。”鹿城区委宣传部相关负责人表示。

更具想象空间的是AI技术的介入。启境科技推出的“非遗宝”AI东方奇境数字应用垂类模型，基于大模型视觉重建技术，实现了非遗物品的高精度3D建模、自动视频剪辑、剧本创作和多语言翻译。

在王学春看来，AI不仅解决了语言障碍，更通过对海外用户审美偏好和观看习惯的学习，帮助非遗内容实现在地化表达。

AI技术提升了效率，多元收益模式保障了可持续性。更重要的是，他们抓住了一个结构性机遇：全球消费者对东方文化的兴趣正在升温，而中国非遗的丰富度与工艺水准，恰好能满足这种对差异化与匠心的双重渴求。

“中国是少数拥有几千年连续文明的古国之一，这是我们的底气。”王学春说。

这份底气，正通过一行行代码、一帧帧画面、一件件作品，跨越山海。而这场实验的最终胜算，或许不在于能否再造一个“李子柒”，而在于能否走出一条属于中国非遗可规模化、可持续的全球化路径。这条路，才刚刚开始。

来 源：潮新闻

原标题： 温企批量造“李子柒” 这条出海流水线胜算有多大

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com