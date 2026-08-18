洞头区委书记何莉平看望慰问一线医务工作者

洞头发布 2026-08-18 10:15:02

8月17日，在第9个中国医师节来临之际，洞头区委书记何莉平一行前往区人民医院，看望慰问一线医务工作者，向他们致以节日问候和崇高敬意，感谢他们为守护海岛群众生命健康作出的重要贡献。

8月17日，在第9个中国医师节来临之际，洞头区委书记何莉平一行前往区人民医院，看望慰问一线医务工作者，向他们致以节日问候和崇高敬意，感谢他们为守护海岛群众生命健康作出的重要贡献。

在区人民医院，何莉平与院内医务人员、中国康复研究中心及附二医下沉支援专家亲切交流、握手致意，并送上鲜花与慰问品，把党委政府的暖心关怀送到一线医务工作者身边。

慰问中，何莉平详细询问医疗专家下沉坐诊、学科建设、技术帮扶、人才带教等工作开展情况，深入了解医院人才队伍建设、海岛群众就医保障等重点工作。对上级医疗专家倾力帮扶、助力海岛医疗提质增效表示感谢，充分肯定全区广大医务工作者始终坚守岗位、履职尽责，用心守护辖区群众生命健康，为全区医疗卫生事业发展付出的辛勤努力。

何莉平指出，医务工作者肩负守护人民生命健康的重要职责。希望全体医务人员坚守从医初心、践行医者使命，持续精进诊疗技术、锤炼专业本领，做实做好技术传帮带，补齐海岛医疗短板、提升整体诊疗水平，让辖区群众在家门口就能享受到优质便捷的医疗卫生服务。

何莉平强调，各相关部门要持续营造尊医重卫氛围，落实落细医务工作者关心关爱政策，不断提升医务工作者的职业荣誉感、归属感和幸福感，激励广大医务工作者担当作为、实干奋进，全力推动洞头医疗卫生事业再上新台阶、开创新局面。

来 源：洞头发布

原标题： 何莉平看望慰问一线医务工作者

作者：郑鑫 苏煜晗

本文转自：温州新闻网 66wz.com