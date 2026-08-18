文成发布 2026-08-18 10:17:21

8月17日，浙江日报思想周刊《我在之江学新语·学思想 改文风 求真知》栏目，刊发文成县委书记罗招政署名文章《把地域优势转化为产业优势》。

8月17日，浙江日报思想周刊《我在之江学新语·学思想 改文风 求真知》栏目，刊发文成县委书记罗招政署名文章《把地域优势转化为产业优势》。

全文如下

《做长欠发达地区这块“短板”》一文指出，欠发达地区自身要转变观念、创新体制、改善环境、不懈努力。近年来，文成因地制宜发展特色产业，找准赛道抢占先机、资源变现激活价值、内外联动汇聚合力，把比较优势转化为竞争优势、把资源禀赋转化为发展动力、把开放势能转化为共富实效。2026年上半年，全体居民人均可支配收入增长6.7%。

低空竞逐是突进引擎。转型突围，首在选对赛道；后发赶超，贵在借势发力。文成作为全省首批低空经济“先飞区”试点之一，依托全域95%以上、真高120米以下空域适飞的优越条件，敏锐捕捉低空经济发展机遇，从零谋划、从零布局、从零攻坚，着力构建集智能制造、飞行测试、数智监管、场景延伸于一体的eVTOL全产业链，持续完善低空起降点、智慧管控平台等配套设施，逐步铺开农业植保、城市治理等低空多元场景，让低空优势加速转化为产业优势、共富优势。

山水变现是突破关键。生态资源是“沉睡的资本”，转化通道是“激活的密钥”。文成高山台地面积广阔、水资源丰富，依托300平方公里坡度25度以下高山台地与百丈漈、飞云江、天顶湖等优质水资源，大力发展“与山共兴”的农林经济、“与水共生”的富民产业，推进智慧育苗端口前置、特色种养体系构建、高山农特产品推广、食品饮料生产集聚、现代渔业养殖提质、山水文旅融合深化，并通过共富工坊、入股分红、直播带货等多种模式，让村集体有稳定经济收入，让村民能在家门口跟着山水产业吃上生态饭。

以侨为桥是突围抓手。特色发展既要“向内挖潜”，也要“向外借力”。文成作为浙江第二大侨乡，依托分布70多个国家和地区的23.1万名华侨华人独特资源，统筹实施升级侨服务、做强侨总部、扩大侨贸易、打造侨场景、保障侨优享等举措，大力发展“与侨共融”的回归经济，推动侨资、侨智、侨青回归，让遍布世界各地的侨亲人脉、资源优势，实实在在转化为推动家乡发展的强劲动力。

来 源：文成发布

原标题： 文成县委书记罗招政：把地域优势转化为产业优势

本文转自：温州新闻网 66wz.com