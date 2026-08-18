苍南县委书记张本锋督导生态环保、安全生产工作

苍南发布 2026-08-18 10:20:15

8月17日，苍南县委书记张本锋赴宜山镇、望里镇及苍南经开区督导生态环保、安全生产等工作。

8月17日，苍南县委书记张本锋赴宜山镇、望里镇及苍南经开区督导生态环保、安全生产等工作。他强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，严守安全生产底线、筑牢生态保护红线，抓实隐患动态排查与闭环整改，更好统筹发展和安全、发展和保护，为苍南打造跨越式高质量发展建设共同富裕示范区县域样板贡献力量。

在位于宜山镇的苍南县绅德纺织有限公司，张本锋实地察看消防安全措施落地及隐患整改落实情况。他叮嘱企业负责人，要深刻汲取近期国内各类安全事故教训，压紧压实岗位安全责任，严格执行操作规程，把风险排查、规范治理贯穿生产经营全过程。要充分调动一线员工力量，健全“随手拍、随时报、马上核、限时改”工作机制，构建人人有责、人人尽责的群防群治安全生产格局。

来到位于望里镇的苍南露希清洁用品有限公司，张本锋走进生产车间、消防控制室，了解企业生产经营运行状况，现场抽查消控值班人员消防应急处置实操能力。针对检查发现的岗位履职不严、应急处置不熟练等问题，张本锋要求企业立行立改，强化从业人员专业实操培训。他指出，生产经营单位必须压紧压实安全生产主体责任，树牢安全发展理念，常态化开展自查自纠，补齐风险管控短板，消除监管盲区死角，持续提升风险监测、预警研判和应急处置能力，答好安全发展这道必答题。

当天，张本锋一行还前往苍南经开区后蔡村实地察看水体水质及周边环境治理情况，听取相关单位关于黑臭水体整治工作汇报。他强调，黑臭水体整治既是生态工程，更是重大民生工程。要坚持系统治理、源头治理，统筹推进污染溯源、生态修复与常态化管护，健全长效管护机制，坚决防止问题反弹回潮，持续优化区域水生态环境，切实把治理成效转化为群众可感可及的人居环境改善成果。

苍南县领导刘建敏参加督导。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋督导生态环保、安全生产工作

作者：林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com