新华网 2026-08-18 10:29:41

记者18日从商务部获悉，商务部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等9部门近日联合印发意见，系统部署激发下沉市场活力重点工作，指导各地因地制宜活跃县域消费。

意见以充分发挥下沉市场在拓展内需增量空间、建设强大国内市场中的战略支撑作用，学习运用“千万工程”经验，分类施策优化消费渠道、丰富品牌供给、提升服务能力，因地制宜打造各具特色的消费场景，持续繁荣县域消费市场，更好满足人民群众多样化、品质化需求。

意见提出活跃县域消费重点支持措施。一是支持县域消费渠道升级，加快存量商业设施更新，优化商业网点布局，完善商业服务配套，盘活闲置资源资产。二是推动县域商业业态创新和品牌打造，引导连锁企业加速下沉，促进本地品牌守正创新，因地制宜发展新兴业态。三是优化县域商品和服务供给，扩大优质优价商品供应，加快完善“一老一小”等服务业态，促进商农文旅体融合发展。四是进一步提升县域流通现代化水平，提高城乡流通网络效能，引导线上线下协同发展。五是增强消费保障能力，推动稳岗就业拓展增收途径，强化创业安居释放消费潜力。

意见强化要素集成和营商环境建设。从财政资金、金融服务、用地支持等方面，强化政策保障，通过完善消费纠纷处理机制等措施，营造良好消费环境，推动资源要素、政策措施在下沉市场集聚，进一步活跃县域消费。

据了解，下一步，商务部将会同有关部门加强统筹协调，细化落实举措，推动各项政策落地见效，为激发下沉市场活力提供良好发展环境，助力建设强大国内市场。

来 源：新华网

原标题： 9部门发文激发下沉市场活力 活跃县域消费

记者 谢希瑶、王聿昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com