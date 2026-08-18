瑞安发布 2026-08-18 10:23:07

在第九个“中国医师节”来临之际，8月17日，瑞安市委书记李剑锋率队看望慰问一线医务工作者代表，并调研健康瑞安建设工作。

在第九个“中国医师节”来临之际，8月17日，瑞安市委书记李剑锋率队看望慰问一线医务工作者代表，并调研健康瑞安建设工作。他代表市四套班子领导向全市广大医务工作者致以节日的问候和崇高敬意。

李剑锋来到市人民医院（万松院区），深入临床一线，与医务工作者亲切交流，详细听取医院日常诊疗运行、重点学科建设、医疗人才梯队培育等情况，并实地参观医院院史馆，对广大医务工作者在守护群众生命健康中付出的辛勤努力给予充分肯定。李剑锋指出，市人民医院要持续发挥“龙头”作用，精进诊疗技术、优化服务流程、完善服务体系，持续集聚优质医疗资源、培育高层次骨干人才，全力推动瑞安医疗服务从“病有所医”向“病有良医”深度跨越，以更高标准、更优能级筑牢群众生命健康安全屏障。

随后，李剑锋前往安阳街道社区卫生服务中心，慰问一线医务工作者，并实地调研基层医疗卫生服务提质工作。他逐一察看慢病一体化门诊、体重管理门诊等特色门诊运行情况，详细了解基层群众就医体验。李剑锋指出，基层医疗卫生机构是守护群众健康的“第一道防线”，要持续夯实基础，聚焦全生命周期健康需求，深耕基层特色专科建设，做细做实慢病管理、健康宣教、便民就医等惠民服务，持续补齐基层医疗服务短板，畅通医疗卫生服务惠民“最后一公里”，加快构建优质均衡的基层医疗卫生服务体系，让群众在家门口就能享受更有温度、更高质量的健康服务。

李剑锋强调，要始终坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“大健康”理念，持续优化医疗资源布局、补齐服务短板、提升诊疗能级，推动全市医疗卫生事业高质量发展。广大医务工作者要铸魂立德、磨砺医术、精进服务，持续弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神，持续擦亮瑞安医疗服务民生底色。有关部门要高度重视卫生健康人才队伍建设，立足临床一线实际和行业发展需求，优化完善医疗卫生人才评价、招录和培养机制，精准选拔、精心培育德才兼备、业务过硬的医疗骨干人才，为卫生健康事业持续赋能；同时，切实关心关爱医务工作者，优化工作保障，在全社会营造尊医重卫的良好风尚，维护和谐有序的医疗环境，激励更多人才投身我市卫生健康事业。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋赴一线慰问医务工作者、调研健康瑞安建设工作：铸魂强基护健康 德高技精担使命

作者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com