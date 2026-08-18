“龙餐馆”的一餐一饭，何以打动人心

新华网 2026-08-18 10:29:00

“别忘了好好吃饭。”现实题材电影《欢迎来龙餐馆》上映6天票房破9亿元，获得中国电影资料馆观众满意度高分，口碑票房双双走高，不少观众感慨“口水和泪水齐流”“看着看着就哭了”。

一部融合美食与反战元素的影片，何以打动观众？中国人在异域他乡的故事，如何拍出新意？记者日前专访了影片主创团队。

以食为天

影片讲述了中国厨师徐福远奔异国，在当地的龙餐馆执掌后厨，在日常的一餐一饭中守护一众孤儿的故事。

为何从美食视角切入？“战争是残酷的，而美食代表着一种幸福感。”导演、编剧文牧野说，中华美食是一张鲜活的中国名片，团队希望以战乱地区的一家中餐馆为叙事载体，用美味去抚慰人心。

民以食为天。“龙抬头”、宫保鸡丁、水煮牛肉、铁锅炖……影片运用微观镜头拍摄烹饪全过程，在不同场景中展示中华美食精华。

很多观众对多场下厨戏份津津乐道。在文牧野看来，下厨戏与当时的故事情节、人物情绪密切相关，拍食物更是在拍人、刻画人。

一桌丰盛家宴，盛满对家的眷恋。徐福背井离乡前，怀着愧疚之情给家人做了一桌饭菜。一句“上车饺子”，是徐福母亲对孩子的不舍与牵挂。

一场热闹婚宴，升腾起人间烟火。“这是徐福第一次和当地人打成一片。我们选择了一道铁锅炖和阿拉伯烤鱼的融合菜，让龙餐馆成员齐上阵，烘托了婚礼热烈的氛围，也展现了战争阴霾下人们对美好生活的热切向往。”文牧野解释道。

一顿简朴晚餐，回归吃饭本质。影片结尾，徐福在带着孩子们逃难途中做了一锅烩饭。“这顿饭食材简单、返璞归真，却给了孩子们无可替代的安全感。”文牧野指出，这顿烩饭传承了20多年，最终成了龙餐馆菜单上的“徐福烩饭”。

一方灶台、一桌珍馐，照见了中华饮食文化的博大；出发的饺子、回家的面、传承的烩饭，道尽了人间至味的朴素与深情。

“龙餐馆”之所以引发共鸣，正在于影片中反复叮嘱的“好好吃饭”、浸润烟火的一日三餐，这是深植中国人血脉里的生活哲学。

以人为本

从《我不是药神》到《奇迹·笨小孩》，文牧野始终将镜头对准普通人的命运沉浮。在《欢迎来龙餐馆》中，一群小人物被置于更宏大的背景下，他们被迫陷入战争，在绝境中迸发出人性光芒。

作为故事主人公，在坚守善良本性的同时，徐福也有其复杂多元的一面。

文牧野透露，影片前半段，徐福扮演者沈腾的即兴表演、台词设计带来了不少笑点，让故事节奏和基调更协调；后半段，徐福历经种种变故，由前期的趋利避害转向最后的挺身而出，带领孩子们踏上逃亡之路，将人物身上的正义底色充分释放。

与徐福搭档的大堂经理马俊生，则是团队塑造的“更理想化的人物”。

“作为一名餐馆经理，他出色完成工作；战火燃起时，他义无反顾冲向孤儿院寻找女友和孤儿们；身陷囹圄后，他又甘愿舍生庇护孩童……”文牧野说，俊生心性单纯善良，骨子里勇敢无畏，他的牺牲深刻影响并改变了徐福。

饰演马俊生的演员蒋奇明坦言，打动他的是俊生那份“不自知的勇敢”。“从一开始的八面玲珑，到最后的牺牲自己，俊生实现了自我蜕变。诠释这一角色时，我觉得非常有力量。”他说。

更令人动容的，还有孤儿赛夫的成长。

刚出场的赛夫是四处偷窃的“野孩子”，后来在龙餐馆苦练厨技、在社会接受历练。得益于徐福的指点、俊生的关爱，这个险些被裹挟进战火的少年，一步步被拉回正轨。“我觉得他未来应该是一个很好的厨师”，徐福的这份期许在多年后化作现实。

“对家人的爱、对和平的向往，是跨越国界和语言的共通人性”“逆境中的普通人命运总是牵动人心”“影片收尾的背影杀让人泪目”……社交平台上，人们逐字逐句抒发观影心声。

以和为贵

“龙餐馆只有和平和美食”，一句质朴台词，串联起整部电影的内核，映照出中国人“以和为贵”“天下大同”的价值追求，道出了全人类渴望远离战火、共享安宁的共同心愿。

对和平的期盼，体现在一日三餐里。

影片前半段，一个龙餐馆日常营业的长镜头，让平凡热闹的烟火气尽收眼底。龙餐馆虽小，但有水有电有美食，既是一众孩童的避风港湾，也是众生相逢的聚合之地。

“我们习惯圆桌围坐、合餐相聚，这和中国人追求团圆、祈愿和平的理念息息相关，也和电影主题遥相呼应。”文牧野表示，影片巧妙把这份饮食传统融入叙事，让餐馆成为承载和平理想的空间。

对生命的呵护，蕴藏在平民壮举中。

要美食烟火，不要纷飞战火。在硝烟之中，徐福、俊生、赛夫想方设法守护孩童。“他们不是你的孩子”“那也是孩子”的对白两次响起，简短对话叩击人心。

战争的残酷反衬出生命的坚韧。劫后余生的孩子们，望着窗外奔跑的骆驼欢呼雀跃；戈壁荒漠之中，紫色奶蓟草、柏树顽强扎根生长……这些埋在故事里的细节，网友细细品读，为之动容。

中国电影评论学会秘书长胡建礼认为，影片以“好好吃饭、好好养孩子”这一朴素愿望为切口，通过“以小见大”的叙事策略、有血有肉的人物塑造和厚重的反战主题，向世界传递中国饮食文化和价值理念。

“中国菜包罗万象，可以贴合不同人口味；龙餐馆广迎宾朋，希望让所有人过上好日子。”中国电影艺术研究中心研究员左衡说，一起好好吃饭的日子，才是好日子；能让所有普通人渴望好日子的电影，就是好电影。

用中国味打动世界胃。《欢迎来龙餐馆》让我们看到，中国电影正以更加成熟和自信的姿态，聚焦全球共同关切的议题，向着在世界舞台讲好中国故事，迈出有力步伐。

来 源：新华网

原标题： 文化新观察丨“龙餐馆”的一餐一饭，何以打动人心

记者 邢拓

本文转自：温州新闻网 66wz.com