乐清市委十五届十次全体（扩大）会议举行

乐清发布 2026-08-18 10:27:20

8月17日，中共乐清市委十五届十次全体（扩大）会议举行。

8月17日，中共乐清市委十五届十次全体（扩大）会议举行。

乐清市委常委会主持会议。乐清市委书记戴旭强讲话，乐清市委副书记胡立左、林益正出席。

全会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，贯彻落实省委十五届九次全会、温州市委十三届十次全会部署，听取和讨论戴旭强受市委常委会委托作的工作报告。

全会认为，今年以来，全市上下牢固树立和践行正确政绩观，全面贯彻中央和省委、温州市委决策部署，深入实施“1396”工作体系，坚定扛起经济大县挑大梁的责任担当，有力推动产业质效不断优化、开放能级加速跃升、文旅融合持续深化、改革动能充分释放、城乡发展协同共进、惠民服务更有温度、治理效能有力提升、党的建设全面加强，经济社会发展保持向上向好态势。但同时也要看到，乐清发展面临的困难挑战依然不少，要坚定信心决心，保持战略定力，全力攻坚突破。

全会强调，做好下半年工作，总的是要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、温州市委“1361”思路举措，深入实施市委“1396”工作体系，奋战三季度、跑好下半场，加快打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心，奋力交出“十五五”开局之年的精彩答卷。

全会强调，牢牢把握“国之大者”“省市大局”，坚定不移深入践行“八八战略”，坚定不移在高质量发展建设共同富裕示范区、建强“一圈一极一中心”等大场景下谋划推进各项工作，坚定不移扛起经济大县挑大梁的责任担当，坚定不移以改革精神和创新办法应对新形势新问题，坚定不移把牢换届工作的正确导向，坚定不移统筹好发展和安全，以大抓落实的实际成效推动上级精神在乐清落地生根、开花结果。牢牢把握创新乐清建设在全局工作中的战略地位，深刻认识“抓发展就是抓创新、抓创新就是抓发展”，深刻认识创新是突破发展瓶颈、重塑竞争力的关键一招，深刻认识“人工智能是发展最大的确定性”，深刻认识创新生态是最好的营商环境，坚定走好创新发展“华山一条路”。牢牢把握正确政绩观的核心要义，与树牢“六大理念”紧密结合，贯穿到谋划决策、推进落实、检验成效全过程，突出卓越意识，突出因地制宜，突出系统集成，突出守正创新，突出长期主义，突出底线思维，切实做到为人民出政绩、以实干出政绩。

全会强调，要更好发挥创新对各领域的支点撬动和引领赋能作用，推动创新乐清建设从“点上出彩”迈向“面上开花”、由“局部优势”拓展为“整体胜势”。要大力推进教科人一体改革发展，深化与浙江大学、温州大学等高校院所的科研合作，推动温州理工学院乐清校区投用、加速特色化发展，用好“科技副总”“产业教授”等机制。要大力推进“两新”深度融合，构建完善“一圈三区”创新格局，加快建设低空经济产业创新中心等重点项目，重点推进正泰物联传感产业园创建部级孵化器，建成投用科创综合体，提质打造乐清电子信息谷。要大力推进人工智能创新应用，加快打造温州AI创新中心，积极培育Token经济，探索智能家居和低碳节能等商业化规模化应用场景，建设人工智能综合服务平台和人工智能OPC社区。要大力推进一流创新生态培育，建好用好“3+X”科创平台和大孵化器集群，优化完善共享实验室等创新机制，深入推进规上工业企业研发活动和研发机构“双清零”行动，推动更多优质金融资源投早、投小、投长期、投硬科技。

全会强调，要聚焦重点任务，提升攻坚实效，确保圆满完成全年经济社会发展目标任务。在经济稳进提质上强攻坚、出实效，加强经济运行分析研判、问题解决和创新应对，推动投资量质齐升、服务业扩能提质、内外贸一体发展，促进消费和投资、供给和需求良性互动，持续巩固向好态势。在工业攀高向新上强攻坚、出实效，充分发挥工业经济“压舱石”作用，聚焦智能化、绿色化、融合化方向，狠抓集群强基提效、平台培优育强、工业空间倍增、绿色低碳转型，因地制宜发展新质生产力。在深化改革开放上强攻坚、出实效，坚定不移打“改革牌”、走“开放路”，释放改革综合效能，深化“两个健康”集成改革，建强港口枢纽平台，提升对外开放能级，加快培育壮大港口经济，不断放大高质量发展的竞争新优势。在文化赋能发展上强攻坚、出实效，深化“文化+”融合发展，协同周边地区打造“雁楠飞仙海天游”精品游线，挺起雁荡山龙头地位，加强景城联动发展，做大做强文旅经济，探索文化“新三样”出海乐清路径，优化公共文化服务供给，更好将文化软实力转化为城市竞争力。在城乡一体融合上强攻坚、出实效，因地制宜找准“强城”“兴村”“融合”的工作发力点和突破口，提升城市综合能级，推进乡村全面振兴，拓宽双向联动通道，全力谱写高质量发展崭新篇章。在民生福祉改善上强攻坚、出实效，始终站稳人民立场，坚持尽力而为、量力而行，聚力全龄友好、服务优化、生态提质，扎实办好民生实事，努力让群众获得感成色更足、幸福感更可持续。在民主法治和平安建设上强攻坚、出实效，坚持和发展全过程人民民主，深化民主法治实践，创新基层治理模式，织密全域平安防线，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

全会强调，当好学懂弄通做实习近平党建思想的排头兵，高标准打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。坚持政治铸魂，扎实推动习近平党建思想学习宣传、研究阐释和教育培训，深化贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。坚持以换促干，认真贯彻新时代好干部标准，大力弘扬“六干”作风，持续激发干部干事激情和创业热情，以“三看”“三破”“三到”选任干部，以高质量换届绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、涵养好生态。坚持强基固本，深入落实“三个基层”重要要求，深化开展三方协同共治“提质拓面增效”行动，推动机关（国企、事业）单位在职党员进小区，巩固拓展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚成果，推动全领域建强、全方位过硬。坚持全面从严，做好省委巡视整改“后半篇文章”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，攻坚决战群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展民生领域信访问题集中治理“双月攻坚”行动，让清正廉洁、干净干事在乐清蔚然成风。

全会号召，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、温州市委的坚强领导下，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，紧扣“1396”工作体系，充分发挥创新引领作用，高质量完成全年目标任务，加快打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委十五届十次全体（扩大）会议举行

作者：朱琼洁 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com