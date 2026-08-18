新华网 2026-08-18 10:25:51

第四届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛开幕式17日在俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山举行。

这是8月17日在俄罗斯喀山拍摄的第四届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛会场。新华社记者 冯开华 摄

中国驻俄罗斯大使张汉晖在开幕式上致辞表示，近年来，中俄经贸合作持续健康发展。2026年1至7月双边贸易额达1592亿美元，同比增长26.3%，全年有望再创历史新高。张汉晖说，“萌芽”论坛已成为促进两国经贸合作的重要平台，为深化中俄经贸关系和地方间合作发挥了积极作用。双方要用好论坛平台，充分对接需求，深化交流合作，取得更多成果，推动双边经贸合作提质升级。

俄罗斯国家杜马（议会下院）副主席巴巴科夫在致辞中说，“萌芽”论坛的重要价值在于将俄中两国之间的政治互信真正转化为实实在在的合作项目，使两国宏观战略共识落地生根。俄中地方合作蕴藏着巨大潜力，相信本届论坛必将为俄中合作注入新的强劲动力，成为催生新企业、新投资和新岗位等的重要平台。

这是8月17日在俄罗斯喀山拍摄的第四届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛开幕式现场。新华社记者 冯开华 摄

俄罗斯鞑靼斯坦共和国行政长官明尼哈诺夫介绍说，本届论坛议程丰富，将围绕人工智能、产业合作、经济金融、医疗卫生等各个领域开展形式多样的商务对话，期待本届论坛继续结出丰硕成果。

本届论坛于8月16日至19日举行，共安排50多场行业专题交流活动，重点关注贸易、物流、金融、能源、科技、工业、农业和医疗等领域。此外，论坛期间还举办龙舟赛、绘画展等多场文化交流活动。

这是8月17日在俄罗斯喀山拍摄的第四届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛会场。新华社记者 冯开华 摄

这是8月17日在俄罗斯喀山拍摄的第四届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛会场。新华社记者 冯开华 摄

这是8月17日在俄罗斯喀山拍摄的第四届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛会场。新华社记者 冯开华 摄

来 源：新华网

原标题： 第四届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛开幕

记者 王作葵 赵冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com