总体平稳 向新向优——透视前7个月国民经济数据

新华网 2026-08-18 10:51:50

前7个月我国主要经济指标运行情况如何？当前国民经济呈现哪些特点？如何研判下阶段经济走势？在国新办17日举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人就相关情况进行介绍。

8月17日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司副司长王冠华介绍2026年7月份国民经济运行情况，并答记者问。新华社记者 潘旭 摄

国民经济运行总体平稳

国家统计局新闻发言人付凌晖介绍，总体来看，前7个月我国经济运行保持总体平稳。

经济平稳增长。1至7月，规模以上工业增加值同比增长5.3%，服务业生产指数同比增长4.7%，生产保持平稳增长。

消费继续扩大。1至7月，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.6%，与上半年相比保持总体平稳。

发展活力彰显。7月份，规模以上工业中高技术制造业增加值同比增长16.9%；1至7月份，货物进出口总额同比增长17.3%。

前7个月，固定资产投资同比下降6.7%，降幅有所扩大。付凌晖表示，这既有部分地区高温暴雨对项目施工的短期扰动，也有外部环境复杂严峻、国内经济转型调整的阶段性影响。

“不能仅看投资增速，还要关注投资结构、质量和效益。”付凌晖说，今年以来，投资在促转型、强基础、惠民生方面的关键作用日益凸显，前7个月，知识产权产品投资同比增长9.1%，占全部投资的比重同比上升2.1个百分点；多个重点领域投资增加，民生投入持续加力。

“今年以来，面对国际能源市场波动，以及近期国内部分地区极端天气等影响，各地区各部门强化能源保供和民生商品生产，着力稳就业、稳价格，取得积极成效，保障了居民生产生活。”付凌晖说。

动能向新、结构向优态势明显

以创新驱动塑造新优势，我国经济呈现动能向新、结构向优的发展态势。

需求结构在优化。以消费为例，随着居民需求从“有没有”向“好不好”转变，服务消费和品质消费占比提升。1至7月，服务零售额同比增长5%，明显快于商品零售额增速。

产业升级态势明显。付凌晖说，前7个月，高技术制造业、装备制造业增加值占全部规模以上工业增加值的比重分别为17.9%和37.2%。在消费需求升级、产业转型升级等驱动下，现代服务业发展向好。

同时，城乡区域发展改善。1至7月，乡村消费品零售额占社会消费品零售总额比重为13.4%，比上年同期提高0.2个百分点。各地充分发挥比较优势，发展动能竞相释放，前7个月不少中西部省份工业增长快于全国。

当前，我国正处于新旧动能加快转换进程，新动能积厚成势对经济增长贡献明显。1至7月，工业新动能对规模以上工业增长的贡献达到五成。

——含“新”量足。国家统计局新闻发言人王冠华说，7月份，装备制造业、高技术制造业增速分别比上个月加快1.3和2.8个百分点，表明我国制造业在向产业链、价值链的中高端转型，这是比“量的增长”更值得关注的“质的提升”。

——含“智”量高。7月份，智能手环产量增长1倍。AI手机、AI眼镜等智能产品快速迭代，AI导览、虚拟试衣间等沉浸式消费场景加快落地。

——含“绿”量浓。“前7个月，我国以更低的能源消费支撑了更高质量的工业增长，规模以上工业单位增加值能耗同比下降3.5%。”王冠华说，新能源乘用车零售渗透率连续4个月超过60%，7月份达到65.1%，相当于每卖出3辆乘用车就有约2辆是新能源汽车。

实现全年经济增长预期目标有基础有条件

付凌晖表示，从全年看，实现经济增长预期目标具备较好的基础和条件。

“今年以来，在国际能源市场波动、外部压力加大条件下，我国经济保持平稳运行。7月国内部分地区高温多雨等极端天气、自然灾害频发，冲击市场需求和供给，但我国经济依然保持稳中有进发展态势，充分显示了经济底盘稳、抗冲击能力强的特质。”付凌晖说。

底盘稳的同时，新动能支撑有力。7月份，数字产品制造业增加值同比增长17.3%，人工智能产业链发展向好，存储芯片、工业机器人等产品产量快速增加。1至7月，高技术产业投资同比增长5%，旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额增长超过10%。

“随着科技创新和产业创新深度融合，智能经济新形态不断涌现，新动能成长对经济发展的支撑作用将会持续增强。”付凌晖说。

7月末，社会融资规模存量同比增长7.4%；1至7月，设备工器具购置投资同比增长9%，拉动全部投资增长1.5个百分点……今年以来，财政政策和货币政策协调配合，“两重”建设和“两新”工作有力推进，服务业扩能提质等政策出台实施，有力保障经济平稳运行。

“7月底召开的中央政治局会议对下半年经济工作作出全面部署，相关部门正在抓紧推进落实。随着存量政策效能进一步发挥，务实管用的增量政策谋划出台，政策集成效应还将继续显现，有利于促进经济向好发展。”付凌晖说。

付凌晖表示，从下阶段看，尽管还面临不少风险挑战，但中国经济“稳”的主基调没有改变。随着新动能成长壮大，改革开放拓展深化，宏观政策发力提效，经济有望继续保持总体平稳、向新向优的发展态势，为全年经济增长预期目标实现提供有力支撑。

来 源：新华网

原标题： 总体平稳 向新向优——透视前7个月国民经济数据

记者：王雨萧、黄垚、何晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com