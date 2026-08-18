新华网 2026-08-18 10:47:59

记者8月17日从国家能源局获悉，国家发展改革委、国家能源局日前印发的《石油天然气发展“十五五”规划》提出，到2030年，国内油气供应量达4.4亿吨油当量。

规划还提出到2030年，新增油气长输管道2万公里，全国油气长输管网规模达22万公里，天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%，液化天然气接收站接卸能力2亿吨/年，陆上管道进口天然气能力1140亿立方米/年，二氧化碳捕集与封存/二氧化碳捕集利用与封存（CCS/CCUS）年注入二氧化碳达1000万吨。

石油天然气是重要的基础能源和工业原料，事关能源安全和国计民生。锚定保障能源安全和绿色低碳发展两大任务，规划提出到2030年逐步建设形成“自主保障能力持续增强、管网输配高效衔接、储备调节充足灵活、生产方式绿色低碳、运行安全平稳高效、加工利用高端高质、科技水平自主突破、国际合作灵活多元”的现代油气产业体系。

聚焦主要目标指标，规划提出加大油气勘探开发和增储上产力度、完善基础设施建设、强化油气储备体系建设、加强油气国际合作、加快绿色转型和新质生产力培育、强化科技创新驱动、深化油气体制改革等重点任务。

其中，在加大油气勘探开发和增储上产力度方面，聚焦建设油气战略保障基地，规划提出设立鄂尔多斯、渤海湾、川渝、塔里木、松辽、准噶尔、柴达木盆地等油气战略保障基地，支撑完成国内油气产量目标任务。

在加快绿色转型和新质生产力培育方面，规划提出统筹油气与新能源、伴生资源等全场景融合发展。依托油气矿区及周边地区，合理有序推进光伏、风电、地热能开发利用，提高电气化率，打造绿色低碳零碳油气田。

来 源：新华网

原标题： 两部门发文提出2030年国内油气供应量目标

记者：王悦阳、赵怡宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com