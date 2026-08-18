人民日报 2026-08-18 10:49:44

交通运输部近日印发的《精品自驾旅游公路实施方案》提出，加快构建“1+N”精品自驾旅游公路体系。到2030年，跨区域、长距离精品自驾旅游公路路线基本形成，优良路率高于平均水平，配套设施逐步完善，重点路段成为自驾出行知名目的地，初步实现网络化、体系化、品牌化发展。

按照方案，交通运输部统筹推进的精品自驾旅游公路以普通国道为主体，按照“总体骨架保持稳定、重要区域拓展支线、局部路段多元路径”的原则，形成总里程约6万公里的“三环、四横、五纵”精品自驾旅游公路主骨架。“三环”分别为沿边沿海环线、首都都市圈环线、青甘环线三条精品自驾旅游公路；“四横”分别为长城文化、黄河文化、长江文化、西部雪域天路四条精品自驾旅游公路；“五纵”分别为大运河文化、华东世界遗产、中部锦绣山岳、长征文化、古道秘境五条精品自驾旅游公路。

方案明确，在完善基础设施方面，以普通国道为骨架构建主次衔接的旅游公路网络，分类推进重点路段提质改造，逐步完善观景、安全等设施。在健全服务体系方面，完善交通枢纽租车及跨省运车网络，合理优化充电设施网络，拓展快修维护、户外装备租赁等延伸服务；在强化安全智慧方面，推动交通、文旅等部门数据共享，系统分析自驾出行特征及需求。

来 源：人民日报

原标题： 我国将构建约6万公里精品自驾旅游公路

记者：韩鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com