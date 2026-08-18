新华网 2026-08-18 10:51:42

“以前有点头疼脑热，总想着往大医院跑。现在不一样了，社区医院不仅报销得多，开药检查也很方便！”在安徽合肥蜀山区笔架山街道社区卫生服务中心，前来看病的王先生说。

群众就医观念转变的背后，是医保支付改革等一系列举措持续落地见效。

“基层是医疗卫生服务的‘最后一公里’，也是医保惠民政策落地的最前沿。”国家医保局医药服务管理司副司长徐娜8月17日在医保支持基层医疗卫生服务发展政策解读活动上介绍，作为医保支持基层医疗卫生发展的一项改革举措，以按病种付费为核心的支付改革是推动资源下沉、优化分级诊疗、激发基层活力的有力抓手，关键在于用好同病同付政策。

同病同付，是指在一个统筹区内医保基金与医院结算时，同一基层病种在不同等级的医疗机构执行相同的医保支付标准。在按病种付费3.0版分组方案中，按疾病诊断相关分组（DRG）基层病种31个，按病种分值付费（DIP）基层病种127个，涉及高血压、糖尿病、呼吸系统感染、阑尾炎等常见病。

8月17日，医保支持基层医疗卫生服务发展政策解读活动现场。新华社记者 张玉薇 摄

改革一方面要引导基层主动加强收治常见病、慢性病、多发病等，引导三级医疗卫生机构立足自身定位，合理调整病种结构，另一方面也要推动常见病、慢性病等在“家门口”规范化诊疗，真正实现治得好、负担小。

“基层医疗卫生机构不能一味盲目追求住院服务和手术服务。”国家卫生健康委基层司运行评价处处长胡同宇说，各地要结合实施医疗卫生强基工程、康复护理提升工程、紧密型县域医共体建设等，找准支持性政策与群众需求的结合点，有针对性地提高基层病种的服务能力和质量。

围绕着基金流向基层、服务优在基层、待遇向基层倾斜、支付改革落在基层，目前已有22个省份形成了医保支持基层医疗卫生服务发展的初步举措。

黑龙江哈尔滨筛选34个诊疗路径成熟、适宜基层开展的常见病病组，同时坚持定点赋能、家庭医生签约等协同推进；广东深圳创新城市医疗集团支付方式改革，实施高血压、糖尿病按健康绩效付费……

中国财政科学研究院社会发展研究中心副主任朱坤认为，改革将更好规范基层医疗卫生机构的诊疗服务行为，有助于改善服务质量、减轻医保基金运行风险。

《国民健康“十五五”规划》明确，持续开展“优质服务基层行”活动，乡镇卫生院、社区卫生服务中心达到服务能力标准的比例保持在95%以上，基层医疗卫生机构诊疗量占比进一步提升。

“基层医疗服务能力水平仍有待提升，群众的认知也有待加强。”国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员任静提醒，推动常见病多发病在基层首诊，还需要多部门协同发力、久久为功。

来 源：新华网

原标题： 医保支付改革让“家门口”就医“治得好、负担小”

记者：彭韵佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com