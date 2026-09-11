温州都市报 2026-09-11 10:57:00

9月12日至14日，2026年浙江省广场舞（健身操舞）公开赛将在温州园博园举行。这将是省广场舞（健身操舞）公开赛首次在温州举办。

温州网讯 9月12日至14日，2026年浙江省广场舞（健身操舞）公开赛将在温州园博园举行。这将是省广场舞（健身操舞）公开赛首次在温州举办。

本次比赛设青年组（18～44周岁）和常青组（45～70周岁）两个组别，分为规定套路和自选套路两大竞赛项目，其中自选套路分设广场舞类和健身操舞类，分别评奖。届时，来自全省各高等院校、机关企事业单位、社区广场舞队及健身俱乐部的近500名广场舞高手将齐聚温州，同台竞技。

作为一项兼具健身性、娱乐性、观赏性和群众性的时尚健身活动，广场舞在温州有着深厚的群众基础和发展底蕴。据介绍，过去10年间，温州广场舞运动在各县（市、区）迅速普及推广，平均每年举办赛事活动超过300场。截至目前，全市广场舞（排舞）项目社会体育指导员已超千人，其中国家级社会体育指导员20位。

凭借扎实的群众基础和规范化的推广体系，温州广场舞运动在全国舞台上屡获佳绩。近年来，温州代表队在全国广场舞锦标赛、全国排舞广场舞比赛中多次斩获殊荣，相关单位和个人曾获得全国排舞广场舞先进单位和先进个人荣誉称号。

本次赛事由浙江省体育总会主办，浙江省广场舞排舞协会、温州市体育局承办，瓯海区体育事业发展中心、温州市排舞广场舞协会协办。

来 源：温州都市报

原标题： 五百高手同台竞技！省广场舞公开赛将首次在温举办

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com