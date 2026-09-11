一场大会，给温州留下了什么？

中国新闻网 2026-09-11 08:18:06

9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动在浙江温州举行。一场大会的价值，往往不只在会场之内。嘉宾散去、灯光熄灭之后，一座城市真正留下来的，才是大会更深的意义。

9月8日至10日，2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动在浙江温州举行。

一场大会的价值，往往不只在会场之内。嘉宾散去、灯光熄灭之后，一座城市真正留下来的，才是大会更深的意义。

作为中国民营经济重要发祥地，对温州而言，这场大会尤其如此。这场大会更像一面镜子，让温州重新检视自己，也让各地重新认识温州。

大会首先留下的，是一扇认识温州的窗口。

过去，人们提到温州，容易想到“敢闯敢拼”“奋力创业”……这些印象曾是温州民营经济发展历程的真实写照，却已经不足以概括今天的温州。

2025年，温州地区生产总值突破万亿元大关。在传统制造业蓬勃发展的基础上，新能源汽车、锂电池、光伏“新三样”加速成长，人工智能也开始进入鞋业、电气、阀门等传统产业。

温州正在经历的，不只是产业换挡，也是企业家能力和城市气质的变化。

这场大会上，浙江省委常委、温州市委书记张振丰在致辞时表示，“过去创业就是创新，现在创新才能创业。”

一句话，道出了温州发展逻辑的变化。温州曾经凭借敏锐的市场嗅觉、灵活的经营机制和敢闯敢试的企业家精神，在改革开放大潮中抢得先机。近年来，“在温州看见创新中国”成为当地着力打造的城市创新品牌。

这种变化，在大会的讨论中被一次次提及。

全国工商联副主席、万向集团董事长鲁伟鼎受访时表示，温州民营经济发展有着鲜明的企业家精神和深厚的产业基础。如今，越来越多民营企业不再只是跟着市场走，而是在原创技术、产品研发和行业标准上主动作为。

温州企业家、每日互动董事长方毅则注意到，这座曾经不太谈数字经济的城市，正在形成新的数字经济和人工智能活力。在他看来，温州传统产业基础扎实、应用场景丰富，如果能进一步把人工智能等新技术嵌入产业链，传统产业有望焕发更多新的生命力。

大会留下的第二样东西，是一张更大的连接网。

温州一直有一张特殊的网络。张振丰在致辞中说，260万海内外温州人商行天下，温州是“本土的温州、全国的温州”，正努力发展成为“世界的温州”。

过去，这张网络更多表现为“温州人走出去”。如今，温州正在尝试让这张网络承担新的功能——把更多人才、技术、资本和产业资源连接进来。

四足机器人空翻动作吸引参会人员。王刚 摄

会场内，企业家、科学家、投资人等汇聚，他们带来的不仅是项目和资本，也带来了新的技术视野、产业判断和发展经验；会场外，众多民营企业携前沿科技产品集中亮相展区，各式新装备、新技术吸引与会嘉宾驻足观摩，展现民营经济培育新质生产力的蓬勃活力。

宇泛智能副总裁马元远热情地向与会者介绍企业全栈自研的四足机器人，交换的诸多联系方式被他称为此行的最大收获。

“我们经常会受邀参加各种大会，既能把自己推介出去，也能和业内同行交流。”马元远说，温州为企业提供了不错的创新土壤，企业也因此获得了更多展示和交流的机会。

一位企业家的现场忙碌，折射出的是一场大会、一座城市的链接能力。

一个微信、一场洽谈、一次技术交流，都可能成为下一次合作的起点。对一座正在寻找增量的城市而言，这些看不见的连接，同样充满生命力。

大会留下的第三样东西，是一道需要继续作答的创新命题。

会议期间，腾讯控股、吉利控股、小米集团、宁德时代、伊利集团、正泰集团等中国17家民营企业共同发起《民营企业加强基础研究温州倡议》，呼吁民企加强基础研究。

《民营企业加强基础研究温州倡议》发布。王刚 摄

大会把这一议题放在温州，本身也是一种启示：民营经济要实现创新发展，既要善于把技术转化为产品，更要重视基础研究，持续提升原创能力。

有企业家谈到：人工智能学习不能停留在“听过、看过、参观过”，真正的变化来自“动手干一遍”。这句话放在一座城市身上同样适用。

温州已经在行动。当地正在构建“传统+新兴+未来”的“5+5+N”现代产业体系，并推动人工智能与制造业深度融合，从1800多家制造业企业中梳理诞生17个行业垂类大模型、349个垂类应用及智能体、107个智能终端产品。今年上半年，该市科技创新投入同比增长14%，居浙江省第一位。

中国科学院院士、浙江大学温州研究院院长叶志镇在受访时表示，近年来温州科技创新步伐不断加快，这座曾以商贸闻名的城市，正加快向科技创新转型。这一过程中不仅要持续加大投入、完善平台，更要在引才、育才、留才上下功夫，让更多创新想法有人提出、创新成果有人转化、创新事业有人接续。

这或许才是这场大会留给温州最重要的东西：它没有给温州一个现成的答案，却把更多寻找答案的人带到了这里。

来 源：中国新闻网

原标题： 一场大会，给温州留下了什么？

作者：钱晨菲

本文转自：温州新闻网 66wz.com