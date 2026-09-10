温州日报 2026-09-10 08:30:00

第42个教师节来临之际，温州各地景区纷纷推出教师专属优惠政策。昨日，记者从温州市文化广电旅游局获悉，今年我市景区的优惠时间并非仅限教师节当天，而是持续至本周末，为广大教师群体提供更充裕的出行选择。

温州网讯 第42个教师节来临之际，温州各地景区纷纷推出教师专属优惠政策。昨日，记者从温州市文化广电旅游局获悉，今年我市景区的优惠时间并非仅限教师节当天，而是持续至本周末，为广大教师群体提供更充裕的出行选择。

国家5A级旅游景区文成刘伯温故里率先送出福利。9月7日至13日，全国教师凭本人教师资格证原件及有效身份证原件，可享受百丈漈首道门票免费优惠（不含洞式电梯、景交车等二次消费项目）。

三百里楠溪江推出教师节专属福利，9月10日至13日，全国教师凭教师资格证及身份证原件，可免费游玩苍坡古村、崖下库、石桅岩、龙湾潭四大景区（仅免首道门票）。住宿方面，楠遇、忆苍坡、亚森部、楠峰丽舍、拾山听溪酒店持教师资格证入住享7折优惠，有效期至9月30日。桃咖啡同步推出饮品买一送一活动。

龙湾区钟秀园叽叽喳喳游乐园对教师及其子女免费开放，优惠时间从9月10日持续至14日，此外多家酒店、餐厅推出住宿折扣和餐饮礼遇。9月10日至13日，瓯海区芬妮特恩乐园为教师提供免费入园活动，温州万象城、大西洋银泰城等商业综合体为教师提供品牌专属礼遇及免费停车服务。

洞头区望海楼、仙叠岩（大沙岙）、半屏山三大国有景区面向全国教师开启免票活动，专属免票时段为9月5日至13日，持有效教师资格证及个人身份证即可免票入园。此外，中屿景区、油罐咖啡、七彩洞头村等多处免费开放点位可供打卡。

9月10日至13日，泰顺县乌岩岭景区、南浦溪景区、筱村公社、松垟花开火车乐园、大溪源玫瑰谷推出教师节专属福利，教师凭教师资格证及身份证可免费换票入园。文祥湖夜游在9月8日至10日期间，教师本人夜游门票半价，同行2位亲友同享5折优惠。

节日期间，瑞安市寨寮青空、东源木活字印刷展示馆等本地景点面向教师免票开放。历史文化街区同样为教师节献上心意——梧田老街、寺前街等纷纷送出打包福利，街区商家同步推出餐饮、零售等专属消费优惠。

来 源：温州日报

原标题： 温州景区端出“惠师礼” 免票政策持续至本周末

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com