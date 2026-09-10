再添新景！168黄金海岸线新增文旅体打卡点
温州网讯 骑遇驿站、度假庄园、西餐厅、运动客厅纷纷亮相。日前，记者从苍南县文化和广电旅游体育局获悉，168黄金海岸线文旅版图再添新景。一批兼具自然风光、休闲体验与乡土烟火的好去处相继亮相，为市民游客提供了更多元的休闲选择。
近日，位于168黄金海岸沿线的大渔镇小渔村“骑遇驿站”正式对外开放。特色建筑搭配开阔草坪，抬眼便是蓝天白云与辽阔山海。海风拂面，适合驻足歇脚、凭海观景，无论是骑行途经还是自驾路过，都可在此稍作停留。待到夜幕降临，随手便能拍出氛围感画面，感受大渔独有的山海烟火气。
沿海岸线继续向南，马站镇打石坑村的澜汐度假庄园静静坐落于山海之畔。一组白色建筑、连片草坪，搭配通透的咖啡休闲空间，引来不少游人打卡。这里也是上岸咖啡所在地，游客可静坐品饮，也可留宿海边，沉浸式享受滨海慢生活。
从海边走向乡野，灵溪镇灵江的Lemon西餐厅成为新晋热门去处。拥有近二十年餐饮从业经历的主理人返乡创业，将该品牌的第二处门店落地苍南，延续品牌远离闹市、扎根乡野的选址思路，目前正处于试营业阶段。随着瑞苍高速通车，这里的区域通达性与关注度逐步提升，成为当地文旅版图在美食维度上的新延伸。
在运动休闲领域，位于苍南县体育中心的南哥城市运动客厅近日对外开放，这是一处致力于打造便民与商业相结合的新型运动空间。内部设有IP陈列区，展出南哥文创、签名篮球、球衣及各类赛事奖杯。休闲沙龙区、特惠名品区等功能区域同步亮相。据介绍，该空间将举办运动保健分享活动，邀请本土运动员到场互动，并落地公益免费体测中心。据主理人苏苗勇介绍，成立南哥城市运动客厅，旨在倡导小城运动精神。当前，浙BA省级争霸赛激战正酣，期待文旅与体育运动融合发展，为168黄金海岸线带来更高人气。
来 源：温州日报
记者 冉梦蝶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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