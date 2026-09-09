温州都市报 2026-09-09 09:08:07

温州网讯 2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动于9月8日至9日在温州举行。本次大会以“创新聚势·赋能未来”为主题，汇聚全国头部民企掌门人、行业知名专家、顶尖科研机构与金融机构代表等600余位重量级嘉宾，齐聚瓯越大地，共探民营经济创新路径，共谋高质量发展崭新篇章。

大会启幕前夕，多位专家学者和企业家畅谈温州民营经济发展，为温州发展送上寄语与思考。他们认为，此次盛会落地温州，既是对温州民营经济地位的充分肯定，也将为温州乃至浙江民营经济创新发展碰撞新思路、汇聚新动能。

温州市政协副主席、市工商联主席

福达新材料集团董事长兼总裁 王达武

研发不易，但企业要认识到，没有创新就没有未来

在创新发展这条路上，王达武深有体会。早年，在外做低压电器销售的王达武决定返乡创业，做低压电器心脏部件电接触材料的生产，当时国内的电接触材料主要依赖进口。“我的目标不仅是做出来，还要做好。”

“一米宽、百米深”是企业的发展理念。王达武认为，发展理念就是要把一个产业做专做精做透。20多年前，企业产品为进入跨国公司供应链，光样品测试就不下百次。“之后，我们顺利撬开国际市场的大门，先后与施耐德、西门子等行业巨头建立合作关系，一直至今。”

即便在当下，福达新材料集团股份有限公司在创新上仍不惜血本。旗下公司“光达科技”为招引人才助强研发，在上海设立研发中心，引入由浙江省鲲鹏行动计划专家领衔的100多人研发团队，每年研发经费近2亿元，经过5年的研发沉淀，才出成果。“研发不易，但企业要认识到，没有创新就没有未来。”王达武说。

浙江工商大学战略企业家学院特聘院长

浙商研究会执行会长 胡宏伟

“中国改革东方启动点”为全国改革发展探索可行路径与实践方法

回望温州经济发展历程，四十载沧桑巨变令人瞩目。胡宏伟深耕观察温州发展四十余年，用“地覆天翻”概括这座城市的蜕变。他表示，温州紧扣民营经济“两个健康”发展，以地方立法筑牢发展根基，“立法就是确定方向，是温州的定海神针。”作为“中国改革东方启动点”，温州为全国改革发展探索出可行路径与实践方法。“改革不进则退，没有永远的改革冠军。只要中国还在改革的路上，温州经验和温州模式就永远不会过时。”胡宏伟说。

浙江省人民政府咨询委员会委员

浙江工商大学浙商研究院院长 陈寿灿

从“卖货网”到“创新网”，要数据、技术、人才、资本多维度破局

面对数字化浪潮冲击，全球产业格局加速重塑，遍布世界的温商“卖货网”如何升级迭代为“创新网”，成为时代考题。陈寿灿从数据、技术、人才、资本多个维度给出破局思路。他提出，要推动海外市场、客户、行业数据与温州制造业产能、研发数据融合对接，依托海外创新联络站搜集前沿技术项目与专利成果，搭建全球温籍专家人才库，引导民间资本投向硬科技、数字经济、生命健康等重点赛道。这不仅是商业模式的更新，更是全球化温商网络的基因再造，考验着温州书写“地瓜经济”提能升级的高分答卷。

浙江省委党校工商管理教研室

副主任、教授 潘家栋

持续优化民营经济发展环境，形成可供各地参考借鉴的实践样本

依靠体制机制创新走出内源式发展道路，民营经济早已成为温州亮眼的“金名片”。潘家栋认为，温州“两个健康”先行区建设，持续从政策制度层面优化民营经济发展环境，形成可供各地参考借鉴的实践样本。温州一方面多措并举帮扶企业转型升级、攻坚创新，另一方面鼓励企业家“立足温州、跳出温州”，积极开拓海内外市场，坚持开放发展。这套发展实践，既切实提高群众收入水平，助力共同富裕建设，也为中国式现代化注入源源不断的活力。

温州商学院管理学院执行院长

温州市“两个健康”研究院院长 杨平宇

敞开胸襟集聚全球科创人才，为民企转型升级蓄势赋能

温州全市拥有160万市场主体，庞大的市场体量让温州成为国内民营经济创新探索的“风向标”。杨平宇表示，温州在发展过程中遇到的各类课题，往往领先全国十年以上，沉淀下大量可供全国参考的实践经验。其中“两个健康直通车”机制尤为关键，通过市领导与企业家常态化面对面沟通，做到企业诉求快速反馈、政府高效响应，相关成熟经验进一步以条例形式固化落地。在他看来，代代传承的“四千精神”仍是温州经济前行的精神内核，面向未来，温州想要实现新突围，更要敞开胸襟集聚全球科创人才，为民营企业转型升级蓄势赋能。

来 源：温州都市报

原标题： “瓯越论剑”共探民营经济创新路径

记者 李雅 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com