绣山公园200多条锦鲤接连死亡 公园管理方称：台风降雨致水质波动

温州晚报 2026-09-09 08:34:51

近日，市民陈先生通过热线向记者反映，市区绣山公园景观湖内出现大量锦鲤死亡现象。带着市民的疑问，昨天，记者来到绣山公园实地查看。

绣山公园景观湖里飘浮的死鱼

温州网讯 “绣山公园里这么多漂亮的锦鲤，怎么突然死了一大批？”近日，市民陈先生通过热线向记者反映，市区绣山公园景观湖内出现大量锦鲤死亡现象。带着市民的疑问，昨天，记者来到绣山公园实地查看。

现场走访

湖面已不见鱼群

记者在绣山公园内看到，原本锦鲤成群、游客常驻足的景观湖边，水面已不见鱼群活动。记者沿湖走了一圈，发现不同水域的情况差异明显。

公园中央的喷泉仍在运行，水柱翻涌带动水体流动，那一带的水面看起来还比较清澈，偶尔能看到几条锦鲤在水面下游动，但数量已大不如前。往日锦鲤聚集、争相抢食的热闹景象已不见踪影。离开喷泉区域，水面便安静下来。在静水角落，水质变得浑浊，记者闻到水体散发出一股淡淡的腥臭味，水面漂浮着一层薄薄的白色油膜。

几名公园养护工人正沿着岸边走，拿着长杆网兜，将死鱼逐一捞起并装进黑色垃圾袋。袋子里已经装了几条鱼，大小不一，小的约莫手指长，大的有成人前臂那么长。

而在湖边的另一侧，另一组工作人员正用网兜捕捞水中尚存活的观赏鱼。一位工作人员蹲在岸边，一手拿着网兜，轻轻探入水中，看到有鱼靠近便迅速提起，然后将鱼小心地放进旁边的塑料推车里。记者看到，车里已经装了几条鱼，打捞上来的部分鱼状态并不乐观，颜色有红有黑，最大的体长约有50厘米。

工作人员轻轻托着一条鱼的腹部，帮助它保持正常姿态悬浮在水中。他说：“捞上来的这条已经游不稳了，侧翻了。用手托着帮它保持平衡，让鱼鳃能正常过水呼吸。如果不管它，侧翻的鱼长时间露出水面，很快就会死。先缓一缓，看能不能救回来，能救一条是一条。”

工作人员告诉记者，目前先把活着的鱼打捞出来，挪到备用的养护池里去。那边是独立水池，用的是自然降水，水质相对稳定。

台风降雨致水质波动

观赏鱼可能是应激死亡

当天，记者联系了鹿城区园林绿化管理中心南汇园林管理所。南汇园林管理所相关负责人介绍，目前园内已打捞起200多条锦鲤等死亡鱼类。

负责人介绍，绣山公园水池水体深度较浅，自身生态自净能力相对较差，且周边山体一直存在有害物质自然析出的情况。管理所一直通过定期投放石灰、食盐等水质改良药剂来维持水体生态平衡，但受限于水体条件，每年仍偶有观赏鱼死亡的情况发生。

据介绍，今年8月中旬，南汇园林管理所委托第三方机构对园内水质做过全面检测。检测报告显示，常规指标中硫化物、总磷均达标，氨氮仅在叠绣溪个别点位有轻微波动，未达到急性毒物浓度。叠绣溪区域的铝元素检出值偏高，但该指标不属于景观水体常规考核项目。

该负责人分析认为，根据初步调查，近期连续台风带来大量降雨，导致水体pH值和硬度出现波动。为稳妥起见，目前园内已暂停常规药剂投放，改为通过科学换水方式逐步调节水质，探索更温和的水质管理路径。在此调节过渡期间，水体环境处于动态变化中，观赏鱼可能因适应性波动而出现应激死亡。

已将水样紧急送检

园区采取多项应急措施

记者了解到，目前南汇园林管理所已采取多项应急措施。

在增氧方面，全园增氧设备已保持24小时连续运行，同时工作人员向水体投放了泡腾片，以提升水中溶解氧含量，帮助存活的鱼改善生存环境。

在活鱼转移方面，存活的锦鲤已陆续转移至园内备用养护池。该养护池为独立水池，水源为自然降水，不受公园主池水体波动影响。目前养护池已安排专人看护，密切观察鱼群状态。此外，园方已将打捞上来的死鱼全部进行无害化处理，防止腐烂污染水体或传播病菌。负责人介绍，目前已将死亡观赏鱼和当前水样送至专业检测机构，待结果出来后进一步研判具体死因。

目前，南汇园林管理所已安排紧急检测当前水体的溶解氧、PH值、氨氮、铝等关键指标，检测结果出来后将在第一时间向社会通报。“接下来我们将密切关注水质变化，同时提醒市民不要靠近湖边戏水，或让宠物接触湖水，并注意个人安全。”

来 源：温州晚报

原标题： 绣山公园200多条锦鲤为何接连死亡？

公园管理方称：台风降雨致水质波动，已采取应急措施并将水样紧急送检

记者 张琼冉 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com