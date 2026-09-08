3年7461件 家装为何成投诉热点？

温州晚报 2026-09-08 09:08:56

9月7日，温州市消保委牵头召集行业协会代表和装企、建材商代表等，召开温州市家装消费纠纷化解专题研讨会，首次公开近三年全市家装投诉全景数据，现场剖析行业“低价内卷、卷款跑路”的深层困局，同步探讨资金托管、行业自律、全链条监管等多种破解之法。

温州市家装消费纠纷化解专题研讨会召开

温州网讯 此前发布的《温州业主房子全包装修踩大坑 支付165万元收到“烂尾工程”》报道引发广泛关注，大额家装款项付出去却只换来39万元的实际工程量，业主维权无门的遭遇戳中了无数装修业主的痛点。

9月7日，温州市消保委牵头召集行业协会代表和装企、建材商代表等，召开温州市家装消费纠纷化解专题研讨会，首次公开近三年全市家装投诉全景数据，现场剖析行业“低价内卷、卷款跑路”的深层困局，同步探讨资金托管、行业自律、全链条监管等多种破解之法，为温州家装市场撕开乱象治理的口子，摸索出一条从“业主单打独斗维权”转向“多方协同兜底”的新路径。

三年7461件投诉 家装成消费维权高频坑

研讨会上首次公开的近三年（2024—2026年）投诉数据，直接点透了温州家装行业的矛盾底色：全市消保委系统累计受理家装消费投诉2394件，通过调解为消费者挽回经济损失1164.74万元；叠加12345市长热线的2241件相关投诉、市场监管局受理的2826件投诉，三大渠道合计纠纷总量达7461件，家装已然成为近年民生消费领域的维权热点。

这些投诉几乎覆盖了家装全流程的所有风险点：占比最高的合同纠纷与价格纠纷堪称“重灾区”，不少装企先靠低价套餐、模糊报价把消费者吸引进来，进场后就恶意增项漏项强制加价，最终结算价远超出业主初始预算，部分合同里还藏着免除自身保修责任的“霸王条款”；紧随其后的工程质量与材料问题直接触碰居住安全底线，板材涂料偷换品牌以次充好、水电改造不规范、防水未做闭水试验就铺砖、虚假宣传环保等级导致甲醛超标等问题屡见不鲜；售后环节更是维权堵点，不少装企出问题后以“过了保修期”“业主使用不当”为由拒不免费维修，甚至签单后设计师、项目经理直接失联。

此前刷屏的165万烂尾装修事件并非个例，会上通报的温州大昌树装饰跑路事件同样警示性极强：该企业靠频繁变更市场主体转移资产，最终资金链断裂直接停业，波及80余户业主，工地半途停滞，大量业主预付工程款打了水漂。

全链从业者共破局 温州跑出装修付款新玩法

研讨会上，装企、建材商、第三方监理等数十位行业从业者直抒己见，剖析出行业沉疴的核心逻辑：当前温州家装的困局本质上是多重因素叠加形成的“囚徒困境”。

行业准入门槛极低，大量无资质“游击装修队”靠低价话术套路消费者，收完预付款直接失联跑路，“劣币驱逐良币”持续挤压正规企业生存空间；供需双方信息差极大，本地家装交付周期普遍长达6个月以上，合同条款模糊、报价明细不全，各环节施工主体衔接不畅，进一步拉高了投诉概率；传统预付款模式更是把行业拖入低价内卷的死循环，不少装企靠超低价签单圈钱，挪用预付的工程款扩张、填补其他项目的窟窿，最终资金链爆雷后，所有损失全部由不知情的业主承担。

针对这些痛点，不同领域从业者也拿出了接地气的解法：头部装企代表提出所有约定100%落实到书面合同上，把材料规格、验收节点、付款细则明确写入合同，施工全流程主动向业主公开，从源头消除双方猜忌；定制门窗这类非标建材商也现场发声，说明非标品类场景下合理设置预付款的必要性，呼吁权责对等，在保障消费者权益的同时兼顾供需双方的合理诉求。

目前温州已经有两家企业跑出了可落地的创新模式：圣都家居装饰有限公司温州分公司推出借鉴网购担保逻辑的银行资金托管新模式，一改行业传统“签合同就付60%工程款到装企账户”的惯例，业主的装修资金直接进入银行独立冻结账户，装企碰不到钱，只有业主对水电、瓦木油等各阶段施工逐一确认满意后，对应比例的工程款才会解冻拨付给企业，资金存管产生的利息也全部归业主所有。温州市干净的家装饰工程有限公司则推出更为彻底的“先装修后付款”模式，装企全程垫资施工、材料先进场、工人先干活，阶段工程经业主验收合格后，业主才直接付对应款项，装修全程钱都留在业主自己账户里，从根源上杜绝了装企卷款跑路的风险。

倡导行业自律 校准家装行业发展航向

研讨会上，温州市建筑装饰行业协会会长杨越嶂代表全行业，与参会的装企、建材商、监管方代表共同研讨以诚信经营破局行业乱象、推动家装市场健康有序发展的落地路径。

他表示，首先锚定诚信是行业立足根本，坚决杜绝虚假宣传、隐瞒材料、偷工减料行为，要求所有装企建立全透明报价体系，明确材料品牌、规格、数量、价格，让业主明明白白消费，后续协会将表彰推荐诚信企业，把失信企业直接纳入行业信用黑名单，配合监管部门严肃处置。其次把规范合同作为防纠纷的核心抓手，全行业推广协会示范合同文本，要求合同必须标注工期、付款节点、材料标准、验收规则、违约责任等关键信息，所有约定全部落实为书面形式，严禁口头承诺。第三重拳整治价格欺诈，对“低价签约、高价增项”的恶意低价竞争行为，协会将联合消保委、市监部门直接曝光查处，全面推广“一口价”“分项清单”透明报价模式，让业主签约前就了解清楚全部费用。

温州市建筑装饰行业协会家装委员会主任朱武也表示，后续，协会将落地一批实打实的自治举措：成立不同细分领域的行业社团，每月组织装企工地互学巡检，倒逼施工工艺升级；联合住建局、人社局开行业商学院，推进产业工人职业化培训；推出“幸福家会客厅”官方宣传IP，定期发布行业红黑榜，靠谱装企、失信主体直接公开透明地公示给业主，破解消费者“选装修全靠找熟人”的信息差痛点。目前协会已经对接银行，参考宁波先进经验探索官方家装资金监管、装企低息授信的落地路径，还联合专业力量编制了全市统一的家装验收手册，补上行业标准模糊的短板。

从签单到竣工全程兜底 为温州家装消费上保险

研讨会最后，针对市消保委于8月初开展的家装消费风险专项问卷调查结果反映出的家装行业在合同规范、资金安全、施工质量、信用体系等方面的深层短板，温州市消费者权益保护委员会结合“174万全包装修烂尾案”等典型消费纠纷，在此次研讨会的基础上，提出以下建议：

温州市消保委相关负责人在会上正式发布五大维度全链条治理建议，为温州家装搭建起覆盖全流程的监管防护网。

依托数字化手段搭建全链条信用监管体系，推出“温州家装信用码”实现“一企一码、扫码查信”，同步推广合同网签备案与资金监管账户关联，探索对接住建部门“房屋建筑码”，实现装修全周期数字化追溯。

强化行业自律，由市建筑装饰行业协会制定严于国标的地方性家装团体标准，建立行业“红黑榜”，推进“放心消费承诺单位”创建，以品质标准和信用奖惩推动行业升级。

完善家装示范合同文本，强制纳入材料明细、付款与验收挂钩、增项上限、延期违约金等核心条款，定期发布典型纠纷案例，帮助消费者识别“低价陷阱”等常见风险。

依托温州数字人民币试点优势，创新推行“节点验收、智能合约”资金监管机制，实现装修款项按工程进度、经消费者确认后自动划转，从技术层面杜绝企业挪用预付资金；同时引入第三方监理与造价咨询机构，支持企业探索“先装修后付款”等透明经营模式，重构行业信任基础。

深化跨部门协同共治，消保委联合住建、市场监管、公安等部门建立多级监管机制，通过投诉大数据分析、典型案件支持诉讼、公益诉讼等刚性监督手段，对严重失信主体实施跨部门联合惩戒。

下一步，市消保委将与行业协会建立常态化协作机制，推动各项治理举措落地，倒逼家装行业从“低价引流”向“品质交付”转型，切实守护消费者家装消费权益。

来 源：温州晚报

原标题： 3年7461件 家装为何成投诉热点？

《温州业主房子全包装修踩大坑 支付165万元收到“烂尾工程”》续闻

温州市家装消费纠纷化解专题研讨会昨天召开，多端发力寻求破解困局

记者 陈培培 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com