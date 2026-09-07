电视剧《温州女人》招募演员 零基础可报名
温州网讯 项目方昨天透露，以温州女性创业为主题的电视剧《温州女人》将于今年第四季度开机。剧组正式启动“温州星计划”素人演员招募，零基础亦可报名，择优进组。
《温州女人》暂定30集，全程在温州取景拍摄。该剧已入选浙江省“十五五”影视剧创作重点选题库第二批入选项目。故事始于1976年，讲述两位温州女性从偷偷跑供销起步，历经地下作坊、挂户经营，最终创办鞋厂、登上“中国鞋王”宝座的奋斗历程。全剧取材于温州一百多位创业者的真实经历。
剧组方面介绍，本次招募面向6至60岁人群，以温州本地人选为主，同时面向全国优秀演员开放报名。温州话流利者将获得加分；6至17岁未成年报名者，须由监护人陪同参与面试及后续拍摄。
本次招募报名时间截至9月27日；报名者需将个人简历（含基本信息、演出经历、素颜生活照及演出照）、3分钟以内自我介绍与自选表演片段视频（须含普通话台词、不加美颜滤镜），以及声乐、戏曲、形体等才艺展示（非必选）发送至指定电子邮箱：zhengxufilm@163.com；邮件标题格式为“【温州星计划报名】+姓名+年龄+联系电话”；视频须横屏拍摄，命名为“姓名——表演片段/形体展示/声乐展示/才艺展示”。
选拔流程分为线上报名、初筛、线下复试、导演面试和录取五个阶段。复试内容包括台词片段、即兴表演、形体/才艺展示及温州话加试（可选）；线下复试时间、地点另行公布。
本次招募全程不收取任何费用。选拔进组者将进行专项培训。
剧组表示，希望通过此次招募挖掘更多热爱表演的温州本土人才，让这部属于温州人自己的电视剧更具“温州味道”。
来 源：温州都市报
零基础可报名，温州话流利者将获得加分
记者 叶锋
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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