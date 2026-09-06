刘伯温怎么“活”过来？国际汉学家长江学者在山区文成激情开麦

潮新闻 2026-09-06 09:25:58

9月5日，在伯温文化赋能文旅交流座谈会上，长江学者、海内外名校教授、文旅与影视游戏产业大咖相聚文成，围绕伯温文化的数字化焕新、文旅落地、出海传播展开深度碰撞，旨在打通学术研究、数字创新、产业落地全链条。

9月5日，在伯温文化赋能文旅交流座谈会上，长江学者、海内外名校教授、文旅与影视游戏产业大咖相聚文成，围绕伯温文化的数字化焕新、文旅落地、出海传播展开深度碰撞，旨在打通学术研究、数字创新、产业落地全链条。

当天上午，浙江文化研究工程《刘基文化系列研究与数据库建设》系列研究项目成果首次发布。首发内容包括：伯温文化数据库及《千古人豪刘伯温》《新校刘基文集》两本新书，这既是项目实施以来的阶段性成效集中亮相，也为伯温文化的活化传承与创新发展翻开新篇章。

文成县委宣传部供图

在主旨分享环节，意大利汉学家卡萨齐聚焦刘基在世界文化中的独特价值，提出要以更具普适性的国际表达，让跨越山海的伯温智慧触达全球受众；长江学者徐永明、盖建民廖可斌分别从刘基著述的数字化转化、福地文化的现代价值、以民为本的治理维度拆解文化根脉的活化路径，华数传媒副总裁周艳则分享了数字技术赋能传统文化赓续的落地经验。

产业端的前沿思路同样亮点十足，从数字科技打造伯温文化IP文旅转化路径，到AI赋能戏曲曲艺、影视剧的全新创作模式，再到网游开发构建沉浸式文化体验场景，不少分享嘉宾认为，刘伯温不只是史书里的先贤，还能化身可交互的游戏角色、全新影视IP，把传统认知里运筹帷幄的特质转化为年轻人喜爱的数字内容。

当天下午，在两场圆桌对话上，来自高校的文史研究学者与文旅、游戏、影视产业的实践者还围绕伯温文化的当代价值挖掘、文旅产业落地展开跨界对谈。此前，伯温文化及相关元素书籍、文创产品等已连续三年亮相意大利都灵国际书展。全球首个“伯温文化读书角”也落户意大利贝加莫。

来 源：潮新闻

原标题： 浙报聚焦丨刘伯温怎么“活”过来？国际汉学家长江学者在山区文成激情开麦

记者 尤建明 通讯员 包永强 陈轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com