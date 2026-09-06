温州日报 2026-09-06 08:52:00

9月5日上午，温州港状元岙码头，山海远航实业集团（浙江）有限公司在此举行“远航洋”轮首航仪式。随着一声“启航”令下，一辆辆长安SUV稳稳驶过跳板，鱼贯进入船舱，没有吊臂起吊，无需钢缆捆绑，3105台国产新能源车、燃油车和混合动力车，就这样“开”上了温州首艘自营滚装船。

温州网讯 9月5日上午，温州港状元岙码头，山海远航实业集团（浙江）有限公司在此举行“远航洋”轮首航仪式。随着一声“启航”令下，一辆辆长安SUV稳稳驶过跳板，鱼贯进入船舱，没有吊臂起吊，无需钢缆捆绑，3105台国产新能源车、燃油车和混合动力车，就这样“开”上了温州首艘自营滚装船。16天后，它们将抵达阿曼杜库姆码头，驶入中东市场。

船舱内，地面密布十字形卡槽。车辆就位后，工人迅速对轮胎进行横向绑扎固定。现场工作人员介绍，航行途中，将有专人定时巡检，确保绑带不松动、车辆不位移。

“滚装运输，是当前整车出海的最优解。”现场负责人算了一笔账：一个标准集装箱最多塞进2辆SUV，拆装固定架成本就要两三千元；而滚装船让车“开”上去，装卸快、成本低、损耗少，优势一目了然。

去年9月，温州虽已开通首条中东滚装航线，但船是租用巴拿马籍滚装船“森林荣耀”。今年以来，中国汽车出口持续狂飙。但据登记数据显示，全球现役滚装船仅约900艘，“一舱难求”频频卡住出口脖子。如今，“远航洋”轮来了——由山海远航实业集团（浙江）有限公司自营，船长176米，最大可配载4310台商品车，填补了浙南滚装运力空白。

“年底前还要跑3趟中东，后续逐步常态化运营。”山海远航实业集团副总经理薛闹说。

从“外部租船”到“本土自有运力”，从“国产车”到“国产运力”，“新三样”出海的故事，正随这艘万吨巨轮破浪启程。

来 源：温州日报

原标题： 全球“一舱难求”？温州自己有船了！3105辆国产车“开”上温州自家船

记者 刘欣瑜 摄影 郑鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com