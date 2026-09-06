新华网客户端 2026-09-06 09:03:25

9月5日，浙江温州龙湾区的市民广场上，旗帜飘扬，暖意融融。2026年温州市暨龙湾区第十一个“中华慈善日”慈善嘉年华活动如约而至，通过设备捐赠、慈善募捐、便民服务等多元形式，让慈善温度与惠民实效直达群众身边。

9月5日，浙江温州龙湾区的市民广场上，旗帜飘扬，暖意融融。2026年温州市暨龙湾区第十一个“中华慈善日”慈善嘉年华活动如约而至，以“弘扬慈善文化 践行慈善惠民”为主题，通过设备捐赠、慈善募捐、便民服务等多元形式，让慈善温度与惠民实效直达群众身边。

仪式上，“银龄安康”一键呼叫设备捐赠仪式启动，该项目将为温州全市2400名符合条件的独居、空巢高龄困难老年人统一配置安装“一键呼叫”应急设备，实现老年人紧急求助“一按即通、快速响应”服务；同时，17支义工队伍集体接过“弘扬慈善文化 推进慈善‘五进’”主题旗帜，后续将推动慈善理念走进机关、企业、乡村、社区与千家万户。

本次活动现场共募集认捐善款5950万元，14家爱心单位与个人主动投身公益，以实际行动回馈社会，为温州、龙湾慈善事业持续发展注入坚实的社会力量。

本次嘉年华现场共集结67支义工队和社会组织，设置100个特色服务摊位，覆盖助老陪护、未成年人关爱、便民义诊、家电维修、政策科普等数十类惠民服务内容。不少市民驻足公益摊位，体验便民服务，了解背后故事。在这里，大家看见慈善如何落地生根，善意如何改变生活。

慈善事业是推进共同富裕、增进民生福祉的重要支撑。如今在温州，凡人善举早已蔚然成风。其中，温州湾新区、龙湾区近年来不断探索慈善的更多可能性：基层村社慈善组织实现全覆盖，“慈善驿站”“招慈引善”提质扩面，“赛事慈善”“文旅慈善”等创新模式不断涌现，慈善服务从“有形覆盖”向“有效覆盖”全面跃升；广大企业家、乡贤群众心怀大爱、同心同行，累计募捐款物超5.3亿元、救助及公益支出4.3亿元，惠及群众超15万人次。（黄佳 叶德初 桂寅/文 温州市龙湾区（温州湾新区）慈善联合总会/供图）

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原标题： 累计惠及群众超15万人次，温州龙湾慈善服务从“有形覆盖”迈向“有效覆盖”

作者 黄佳 叶德初 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com