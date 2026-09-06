潮新闻 2026-09-06 09:25:58

近日，湖北孝感60岁的邱先生戴上特制智能眼镜，打开开关的一瞬间，黑暗了4年的世界突然涌入光亮。愣了几秒后，他开始辨认面前的数字，提笔写下：1、2、3……陪在一旁的家人，不禁落泪。

邱先生完成半侵入式视网膜脑机接口手术后，能够辨认和书写汉字。受访单位供图

因视网膜色素变性，邱先生已彻底失明4年。今年7月8日，武汉大学人民医院眼耳鼻喉医院院长肖璇教授团队，在不穿透眼球的前提下，将一枚刺激芯片植入他的眼白（巩膜）。术后一个多月系统开机，他不仅辨认出了数字1到10，更能辨认和书写汉字、英文字母，用手抓取物品，甚至仅靠智能眼镜独立走路。经公开文献检索，这是全球首例“高分辨率半侵入式视网膜脑机接口”临床应用获得安全有效成果的病例。

该项目由温籍青年、国家重点研发计划项目首席科学家、杭州暖芯迦电子科技有限公司创始人杨佳威主导。他带领团队研发的视网膜路径视觉脑机接口，正是此次临床突破的核心技术支撑。

过去国内外少数临床试验多采用“全侵入”方案：打开眼球，将电极植入视网膜下方，紧贴神经细胞刺激。但手术风险高、耗时长，且设备一旦衰减需更换，取出时极易造成视网膜不可逆损伤。肖璇团队走了一条完全不同的路——在眼白处开一个微小囊袋，将刺激芯片安放在囊袋中，不穿透眼球，不引线，无外置磁扣。芯片通过无线电磁耦合，隔着脉络膜和多层神经细胞，精准激活眼底残存的神经节细胞。

“这套方案的最大优势是微创且可逆——设备可完整取出、迭代更换，规避了眼内手术的高危并发症。”肖璇说。

手术由武大人民医院眼耳鼻喉医院院长肖璇教授（左）和老一辈眼底病专家杨安怀教授（右）完成。受访者供图

这套系统就像一个“视觉翻译官”。邱先生佩戴的智能眼镜捕捉外界画面，将画面转化为电信号，无线传输给植入眼白的芯片，芯片再通过无数个微小触点，激活眼底残存的视觉神经重新工作，让大脑重新“看”到画面。整个过程无线传输，几乎和人眼同步。

这一突破并非灵光一闪。早在2012年，肖璇团队就开始探索电场刺激对神经再生的影响，积累数百例临床数据。今年，团队与暖芯迦等企业深度合作，最终促成此次植入手术的成功。

目前，邱先生每天佩戴眼镜进行康复训练，“像孩子学步一样重新练习看东西”。若进展顺利，他半年后有望熟练运用这套系统，实现生活自理。

邱先生完成半侵入式视网膜脑机接口手术后，尝试自主行走。受访单位供图

据介绍，该技术潜在适应症已扩展至7大类致盲眼病：年龄相关性黄斑变性、视网膜色素变性、视网膜中央动脉堵塞、缺血性视神经病变、青光眼晚期、视网膜脱离晚期、糖尿病视网膜病变晚期。只要患者视神经传导通路完好，就有复明希望。

此前，杨佳威团队与浙江省人民医院合作，开展了我国首例高分辨率视网膜路径视觉脑机GCP（临床试验质量管理规范）临床试验。两双眼睛、两次成功，这枚由温籍科学家参与打造的视觉脑机，正在让科幻照进现实。

来 源：潮新闻

原标题： 温籍科学家研究新突破 全球首例半侵入式视网膜脑机接口手术成功

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com