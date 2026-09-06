杭州日报 2026-09-06 10:13:34

台风“沙德尔”15天6小时的生命周期终于结束，经历3次登陆、2次起编、2次停编。而进入24小时警戒线的台风“科罗旺”，开始在东海“画圈圈”，路径摇摆不定，与冷空气联手搅动着海上的风浪。

台风“沙德尔”15天6小时的生命周期终于结束，经历3次登陆、2次起编、2次停编。而进入24小时警戒线的台风“科罗旺”，开始在东海“画圈圈”，路径摇摆不定，与冷空气联手搅动着海上的风浪。

今年第24号台风“科罗旺”（热带风暴级）的中心5日下午5点钟位于琉球群岛那霸市偏南方向大约25公里的洋面上，就是北纬26.0度，东经127.7度，中心附近最大风力8级（20米/秒），中心最低气压为995百帕，七级风圈半径200-350公里。

为什么“科罗旺”会在原地打圈？

因为它的南部还有很多热带云团，”科罗旺”想要和它们联合起来扩大势力范围，成为一个更强、更大的台风。

不过目前来看不会成功，因为自身已经处在较高纬度，海温不够暖，对流不够强，先天不足加上天时地利条件都不够好。另外，对台风影响的最大因素——副热带高压不给力。台风”科罗旺”目前左右两侧都有一个副热带高压存在。东侧副热带高压推着它往北移动，西侧的副热带高压努力让它往西南方向走，两者意见不一致，加上北方还有冷空气势力一直在蚕食它的云团，因此台风”科罗旺”陷入左右为难的境地。

预计“科罗旺”将以每小时15-20公里的速度向偏南方向移动，强度变化不大。受其影响，今天浙江沿海海面和东海海域有8～10级阵风，其中东海东部海域局部有11级阵风，明天浙江沿海海面和东海海域有8～9级局部10级阵风。沿海地区今天中午到明天阴有阵雨，部分中到大雨，局地暴雨。希望出海船舶和各有关方面注意。

温州天气如何

昨夜到今天，我市部分中到大雨，请及时关注短临预报，合理安排出行。下周开始天况转好，都将是多云的好天气。受到降水影响，今天最高温降至30℃上下，明天起最高温回归到34℃左右，白天闷热感依旧明显，午后时段需做好防暑降温等措施。最低气温会稳定在23度上下，早晚体感舒适，不过体质较弱人群或老人、小孩可以适当的加件薄外套。

一周天气预报

06日（周日）：多云到阴，部分中到大雨 24～30℃

07日（周一）：多云 23～34℃

08日（周二）：多云 22～33℃

09日（周三）：多云 23～32℃

10日（周四）：多云 23～32℃

11日（周五）：多云 23～32℃

来 源：杭州日报

原标题： 台风“科罗旺”开始原地画圈圈！接下来温州天气……

本文转自：温州新闻网 66wz.com