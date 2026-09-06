温州瓯海这个村创建全国首家太空果蔬科技小院

学习强国温州平台 2026-09-06 10:22:43

近日，温州市瓯海区仙岩街道岩二村正式立项创建浙江瓯海太空果蔬科技小院，这也是全国首家以太空果蔬育种、现代农业科普与科创劳动教育为核心的科技小院，将有效填补区域乡村高端科创研学空白。

近日，温州市瓯海区仙岩街道岩二村正式立项创建浙江瓯海太空果蔬科技小院，这也是全国首家以太空果蔬育种、现代农业科普与科创劳动教育为核心的科技小院，将有效填补区域乡村高端科创研学空白。

浙江瓯海太空果蔬科技小院由岩二村股份经济合作社作为依托单位，联合浙江理工大学、温州市创客协会、仙岩街道等共同建设，坚持党建引领，深化校地协同、推动产学研深度融合，致力于壮大村级集体经济。今后， 在岩二村的第二课堂里，不只有农耕与采摘，还有太空种子的萌发、智慧农场的图景。乡村科普资源壁垒被打破，青少年在家门口就能触摸航天科技与智慧农业，岩二村的四季研学业态也将随之再上台阶。

据介绍，针对农业生产缺乏数据支撑的短板，科技小院通过航天农业平台公司和专业团队，引入种植数据支撑、科研支撑与精准灌溉等数字化技术，实现农业生产智能监测、精准管护，让传统种植插上“智慧翅膀”。同时，建设农创果蔬加工坊，推动太空果蔬从田间到市场的全链条转化，统一品牌包装与市场推广，让特色农产品“有名有姓”，提升辨识度与附加值。

近年来，岩二村紧扣“千万工程”，累计清理存量垃圾2500余吨、拆除违章建筑5000余平方米，实现从“垃圾围村”到“樱花绕村”的蝶变，先后获评第三批全国乡村治理示范村、浙江省文明村、浙江省红色根脉强基示范村等荣誉。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 乡村振兴丨温州瓯海这个村创建全国首家太空果蔬科技小院

作者：庄苗苗 谷晨亮 吴雅帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com