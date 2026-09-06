潮新闻 2026-09-06 09:22:16

9月5日，乐清市·温州理工学院战略合作暨乐清校区启用大会在温州理工学院乐清校区国际交流中心报告厅举行。大会举行了校地战略合作签约仪式，标志着乐清校区正式交付启用。

9月5日，乐清市·温州理工学院战略合作暨乐清校区启用大会在温州理工学院乐清校区国际交流中心报告厅举行。大会举行了校地战略合作签约仪式，标志着乐清校区正式交付启用。

这是乐清第一所本土大学，明天起，3200名学生将陆续从天南海北汇聚于此。乐清校区的建成启用，是校地携手推进教育、科技、人才体制机制一体改革的生动实践，标志着乐清补齐高等教育关键短板、“家门口上大学”的美好期盼照进现实。

温州理工学院供图

从“创办本土大学”到梦想成真

温州理工学院乐清校区占地578.8亩，总建筑面积32.1万平方米，首批电子与电气工程学院、机器人工程学院、经济与管理学院、外国语学院、国际教育学院等五个学院已整体入驻，学校由此迈入“滨海+乐清”双校区协同办学新阶段。

温理工乐清校区的诞生，源于一个现实痛点。乐清作为“中国电器之都”，坐拥全国独有的县域主导型国家级先进制造业集群，集聚电气企业1.4万余家，低压电气国内市场占有率超65%，产业集群总产值接近2000亿元。然而，本地却缺乏高水平理工类本科院校，高端研发人才和工程技术人才供给严重不足，制约了产业转型升级。

为破解这一瓶颈，2021年乐清市党代会将创办本土大学列入“十大标志性成果”。活动现场，乐清市委书记戴旭强在致辞中代表，从2021年乐清市第十五次党代会上首次提出“创办本土大学”，到2022年全面启动校区建设，再到今天正式启用，短短几年间，校地双方共同把一个梦想变成了现实，在东海之滨建起了一座美丽的现代化大学校园。

温州理工学院供图

贴近地方，把成果落在乐清产业

大学因城市而兴，城市因大学而盛。温州理工学院始终坚持“贴近产业、服务地方”的特色发展之路，在办学方向、学科设置等方面与乐清高度契合、高度匹配。此次合作办学秉持“建设一座没有围墙的大学”理念，让校园扎根城市、让学科对接产业、让人才赋能发展，真正实现校地共生、双向赋能、互利共赢。

据介绍，校地双方将围绕三方面深化战略合作：一是扎根乐清热土，紧扣乐清现代产业体系，深度对接电气电子、智能物联等产业需求，推动学科专业链与产业链紧密衔接，打造高素质应用型创新人才培养新高地；二是深耕产教融合，建强产业创新平台，推动科研成果就地转化，使乐清校区成为驱动创新发展的有力引擎；三是做实合作机制，坚持清单化管理、项目化推进，做实发展共进、人才共育、教育共兴、产城共融各项任务。

温州理工学院乐清校区 温州理工学院供图

作为温州唯一公办理工类本科高校，温州理工学院将始终坚守“为党育人、为国育才”的初心使命，始终锚定“地方性、理工类、应用型”的办学定位，始终秉持“办好一所大学、繁荣一座城市”的使命担当。温州理工学院党委书记陈永光表示，学校将以赤诚之心守护这片热土，推动学科专业与产业需求精准对接、课程体系与岗位能力紧密衔接、人才培养与生产实践深度融合，引导师生把论文写在乐清大地上，把成果落在乐清产业里。

来 源：潮新闻

原标题： 乐清第一所本土大学正式启用 温州理工学院乐清校区即将迎来3200名新生

记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com