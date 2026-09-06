新校门迎新！大学教授走进瓯海新居民学校书赠“开学礼”
温州网讯 9月4日上午，瓯海区南白象新生小学新校门正式落成揭牌，一年级新生入学仪式同步举行。书法名家、华东师范大学艺术学博士、温州大学朱国平教授应邀走进这所新居民子女学校，以笔墨为礼送上“开学礼”。
崭新校门上，朱国平题写的校名笔力遒劲。揭牌后，他现场挥毫写下“向阳少年”“万象新生”两幅作品。笔走龙蛇间墨香四溢，孩子们围拢观看，朱国平一边书写一边与孩子们交流互动，用通俗的语言讲解书法知识，耐心回答孩子们的提问，将文化种子悄然播撒进幼小心田。
迎新环节充满传统意蕴：朱砂启智寄托眼明心亮，触摸葱、苹果等吉祥物件寓意聪明平安，击鼓明志立下求学初心。仪式润物无声，将文明礼仪与感恩教育植入孩子心中。
据介绍，瓯海区南白象新生小学建于1991年，主要服务南白象街道新居民子女，2026年8月纳入温州大学城附属学校教育集团管理。目前，正借集团化办学提质升级。
大学城附属学校总校长潘照团表示，邀请大学教授为小学题写校名、入校开展活动，不仅为学校增添了一道人文文化景观，更是高校资源反哺新建学校的公益实践。“我们希望借这堂别样的‘入学第一课’，让来自五湖四海的孩子们读懂‘笔墨里的中国’，化作他们奔赴广阔未来时，心底一份坚实的文化底气。”
来 源：温度新闻客户端
通讯员 吴俊
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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