温州都市报 2026-09-07 08:29:42

昨天，“以素为绚，象罔共生”温州发绣艺术展在温州博物馆启幕，集中展出60余件精品，全面回顾温州发绣传承脉络，生动展现这门“东方一绝”在守正创新中焕发的时代生机。

温州网讯 昨天，“以素为绚，象罔共生”温州发绣艺术展在温州博物馆启幕，集中展出60余件精品，全面回顾温州发绣传承脉络，生动展现这门“东方一绝”在守正创新中焕发的时代生机。展览持续至9月20日。

本次特展集中呈现温州发绣的破界之路——从传统单色人像绣，拓展至山水、花鸟、静物诸科，独创“做底补色法”，秉持“应物施针，法随心意”之理念。尤为亮眼的丙午马年系列文创，以滚针、接针等古法针法为骨，融当代审美为韵，于青丝间写尽神骏风骨，寄托“马到成功”的美好祝愿，尽显东方美学气度。8月，该展览曾在浙江省非物质文化遗产馆成功举办并引发广泛关注。

发绣被誉为“离人情感最近的艺术”，以人的天然发丝为材，自带“身体发肤，受之父母”的文化基因。作为国家级非物质文化遗产，温州发绣的发展脉络与永嘉学派文脉一脉相承。南宋兴起的永嘉学派，倡导经世致用、义利并举、道存于物的务实思想，主张文化艺术扎根现实、服务生活、与时俱进。这一千年文化内核，正是温州发绣守正创新的精神底色。

自上世纪90年代以来，温州发绣在温州大学发绣研究院的推动下，不断突破传统单色技艺的边界，开创彩色发绣及立体发绣等新形式，生动践行了学派“崇文务实、开放兼容”的理念。从老一辈艺术家魏敬先先生缔造的“发绣外交”佳话，到如今孟永国院长领衔的技艺革新，该研究院构建起完整的发绣理论体系，并打造出老中青衔接、多专业背景的传承人梯队。依托高校平台，该研究院开设发绣公选课、成立发绣协会，以系统化课程为非遗储备专业人才。以蔡淑明等为代表的中青年传承人，将版画、国画、染织设计等跨界理念注入创作，催生出一批现实题材与装置艺术结合的破圈之作。

来 源：温州都市报

原标题： “东方一绝”温州发绣艺术展亮相温博

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com