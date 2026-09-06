购车补贴！苍南一批车企联合推出专属福利
受温州“9.1”特大暴雨影响，苍南部分市民车辆泡水受损。为切实减轻受灾车主换车成本，苍南同步落地国家官方补贴+贷款贴息+本地车企专项福利，多项优惠可叠加享受，全力助力受灾车主无忧焕新车辆。
汽车以旧换新补贴
根据2026年汽车以旧换新最新政策，报废或置换名下乘用车购新车，可申领对应补贴：
报废旧车购车：个人消费者报废2013年6月30日前注册登记的汽油乘用车、2015年6月30日前注册登记的柴油及其他燃料乘用车，购置新能源乘用车给予车价12%补贴，最高2万元；购置2.0L及以下燃油车给予车价10%补贴，最高1.5万元。
旧车置换新车：个人消费者转让名下乘用车，购置新能源乘用车给予车价8%补贴，最高1.5万元；购置2.0L及以下燃油车给予车价6%补贴，最高1.3万元。
苍南本地车企专项灾后补贴
针对本次暴雨泡水受灾车主，苍南本地各大主流汽车品牌重磅加码，推出2000-20000元不等的专属灾后焕新福利、购车权益。所有车企专项补贴、置换加码、购车权益均可叠加国家政策补贴。
受灾车主专属特价车
苍南本地汽车经销企业，面向暴雨受灾车主开放一批专项特惠车源，相关车型给予受灾群体定向价格让利，综合优惠幅度最高可达数万元，部分车型配套赠送保养、装潢等增值服务。
泡水车辆免费上门评估
苍南开通泡水车辆便民绿色通道，本地经销商、二手车机构提供免费上门勘验、专业评估服务。全程零费用、无需车主跑腿，上门出具专业评估意见，便捷办理车辆置换、报废等手续，一站式省心办结。
购车贷款财政贴息
依据财政部、金融监管总局个人消费贷款财政贴息相关政策，家用汽车购置纳入贴息支持范围。政策期内办理合规汽车消费贷款，年贴息比例1个百分点，贴息额度不超过贷款合同利率50%，单户在一家经办机构年度累计贴息上限5000元，切实降低购车贷款利息支出。
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“风雨同心·焕新出行”苍南县汽车惠民促销活动
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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