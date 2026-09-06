降雨量突破历史极值，苍南何以打赢这场防汛战？

潮新闻 2026-09-06 09:06:00

9月4日，随着积水退去，苍南城乡生产生活秩序逐渐恢复。在这场与时间赛跑的防汛战役中，重点转移36574人，未造成人员伤亡。回顾整个抢险救灾过程，一些“苍南经验”值得借鉴。

9月1日8时至3日8时，苍南过程面雨量395.2毫米，单站最大雨量643.3毫米。其中24小时面雨量320毫米，超历史极值。

两天时间下完北方城市一年的雨，多项指标打破历史纪录。本轮极端降雨期间，苍南面临着前所未有的挑战。

持续暴雨，水库安全怎么保证，城市内涝问题怎么解决？大水围城，如何在交通受阻的情况下确保人民群众生命财产安全？

9月4日，随着积水退去，苍南城乡生产生活秩序逐渐恢复。在这场与时间赛跑的防汛战役中，重点转移36574人，未造成人员伤亡。回顾整个抢险救灾过程，一些“苍南经验”值得借鉴。

一场与时间赛跑的遭遇战

2006年，“桑美”台风侵袭苍南，24小时面雨量315毫米，创下了当时的历史极值。此次320毫米的24小时面雨量，再次刷新纪录。

作为台风影响较频繁的沿海地区，苍南的强降雨大多发生在台风登陆期间。此次极端降雨不同，是受续编后的台风“沙德尔”和“科罗旺”外围偏东气流及冷空气共同影响，降雨量远远超过“沙德尔”本体穿过苍南时。叠加8月以来台风、暴雨轮番影响，地质、水文、土壤承受能力明显下降，次生灾害风险进一步放大。

8月29日，苍南提前反应，直接将防台风四级应急响应调整为防汛四级响应，重点对8大领域展开部署。467个地质灾害点，127个山洪灾害风险区是巡查管控的重中之重。

9月1日上午9点，苍南气象台发布暴雨蓝色预警，随后快速升级为红色。防汛等级也不断提升，当晚23时启动了一级响应。短短一天时间，已是全县动员。

排水公司出动45名工作人员、7辆排涝车辆抢险。受访单位供图

确保人员安全是第一位的。按照就近、就高的原则，苍南对山洪地质灾害点、老旧房等20类重点地区人员进行了扩面转移，共转移36574人。转移人员需在降雨结束48小时后，经评估确认安全方可返回。

暴雨如注，水库安全吗？什么时候泄洪最合适？作为苍南的大水缸，桥墩水库备受关注。水库调度并非简单的“暴雨就泄洪”，必须综合考虑上下游安全。面对这种“超预期、破纪录”的极端降雨，调度方案难以“提前精准匹配”。预泄过多，若降雨未达预期将浪费水资源，导致后期干旱；预泄不足，则防洪库容受限。为了在“确保大坝安全”和“减轻下游冲击”之间寻找最优解，桥墩水库在40小时内调度调整了13次。

9月1日晚，相当于一晚上下了两个水库的水。经过科学调度，桥墩水库水位控制在59.06米的历史极值之下，低于61.05米的防洪高水位，确保了大坝绝对安全。达峰回落后，又适时减量，累计拦蓄洪水3500万立方米，极大减轻了下游河道的行洪压力。

村干部自发上山挑干净的水。受访乡镇供图

一场众志成城的攻坚战

大水围城，城市内涝问题突出。在灵溪、藻溪、马站等乡镇，大量群众被洪水围困，最高积水水位达1.4米。交通受阻，断水断电，群众的安全和饮食怎么办？如此大范围的积水，如何调动足够的人力物力应对？

在与台风的长期斗争中，苍南形成了全员上阵的体制机制，还有“以人为本、众志成城、奋力拼搏、敢于胜利”的精神。这些是有力应对抢险救灾的最大资源。

电力工作人员在积水区排查设施。郑兹俐 摄

公安、消防、水利、电力等部门协同排险，镇村基层力量全员上阵。县排水公司出动45名工作人员、7辆排涝车辆紧急抢险；苍南水务累计派出44车次、126人次，排查低洼处65处，打开排放口25处，启动强排泵站25座；国网苍南县供电公司驾驶冲锋舟处置涉电风险。

一个个救援场景令人动容。临产孕妇羊水破裂，民警小心翼翼将其抬上冲锋舟，及时送医；两个月大的婴儿被洪水困于家中，消防员怀抱婴儿趟水转移；百岁瘫痪老人行动不便，救援人员将老人连同座椅一并搬上橡皮艇；灵溪一中之江校区执行校长黄飞荣清晨蹚水两个多小时，为53名住校生背来100多份早饭……

救援人员转移老人。刘奇礼 摄

全县47支救援队伍，来自温州兄弟县市区和金华的18支支援队伍，共3075人参与了救援。其中，有一股不容忽视的中坚力量——民间救援组织。11支民间救援队伍共953人全程参与，几乎每天把自己泡在水里。

苍南县壹加壹应急救援中心，今年7月刚获评全国先进基层党组织。这支从“桑美”台风中3名党员、25人的志愿小分队，已成长为拥有51名党员、5000余名志愿者的救援铁军。此次抢险，壹加壹从9月1日晚开始转移人员，全程将1000多人转移至安全区域。他们在浑浊的积水中来回“摆渡”，成了汪洋中逆行的“方舟”。

一场智能化的科技战

在一片汪洋中，有多少险情是肉眼看不到的？有多少地方是人一时难以抵达的？在本次强降雨防御中，科技手段发挥了关键作用。

天眼系统24小时监测。苍南在桥墩镇矴步头村等地试点建设“智能监测网”，通过摄像头实现雨情、水情全天候不间断监测，管理人员在手机终端即可随时查看实时画面与数据。

无人机化身“空中哨兵”。 海塘这么长，水库这么大，光靠人巡查效率低。苍南县建成了水利无人机一体化平台，在全县18个乡镇部署21套无人机巢，形成全域覆盖的空中作业网络。这为河湖管理、工程安全排查、防汛防台等提供了动态、直观的数字支撑。比如，3台无人机仅用一周时间即可完成桥墩水库约10平方公里区域的数据采集，生成厘米级高精度三维模型。

无人机“空中摆渡”，打通物资生命线。城市内涝阻断交通，老百姓最缺的就是水和食物，地面交通瘫痪，空中救援成为主要选择。苍南县由此构建了无人机常态化应急物资投送机制，形成“地面阻断、空中接力”的救灾新模式。

全县的无人机纷纷出动。国网苍南县供电公司的飞手累计投送物资5000多份。苍南县交通运输局低空经济发展中心调度子午科技、尚谷农业等本地低空企业，利用中大型吊运无人机为受困人员运送紧急物资。每一次起飞，都为受困人员带去温情和希望。

其中，苍南县职业中等专业学校、苍南县第二高级中学等多所学校断水断电，师生被困校内。两架载重200斤的大型运输无人机循环飞行，累计飞行近200架次，运送矿泉水约600箱、八宝粥1万多瓶，物资总重达11.3吨。近3000名师生靠着无人机架起的“空中补给线”，吃上了热乎饭、喝上了干净水。

无人化科技手段的加入，既是对人力的有效补充，也是一次立体式“多维救援”的有益尝试。防汛变得更加智慧，抢险也更为精准，有效提升了复杂灾情下的救援能力。

来 源：潮新闻

原标题： 降雨量突破历史极值，苍南何以打赢这场防汛战？

记者 甘凌峰 共享联盟·苍南 李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com