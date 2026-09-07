温州日报 2026-09-07 08:16:00

这个开学季，由手机、电脑、平板组成的数码“开学三件套”集体涨价，悄然推高了不少家庭的开学账单。

华为授权体验店人民路店里，前来询价的市民络绎不绝。 邓帆慧 摄

温州网讯 这个开学季，由手机、电脑、平板组成的数码“开学三件套”集体涨价，悄然推高了不少家庭的开学账单。

“前几个月还是9000多元，今天来看已经过万元了。”近日，在温州印象城联想体验店，市民陈女士看着拯救者游戏本1.2万元的报价，用手机一查，线上线下价格相差无几。孩子开学在即，她只好超预算买了单。

据温州电脑市场多位经销商反映，联想、华硕、戴尔、惠普等主流品牌电脑自今年初以来已进行了多轮调价，各品牌电脑价格较去年同期大幅上涨，其中游戏本涨幅尤为突出，部分热门型号涨价近5000元。“最近涨得还是蛮厉害的，销量较往年相比有所下滑。”温州电脑市场惠普授权专卖店苏老板告诉记者，今年以来惠普电脑售价普遍上涨20%，其中门店热销的惠普暗影精灵MAX游戏本已从去年的8000多元涨到13000元左右。记者了解到，当前，联想拯救者R9000P从去年发布时的9000多元涨到13000多元，联想小新Pro16主流轻薄本年初以来涨价超1700元；华硕全系笔记本电脑自年初以来调价幅度达15%至25%；苹果也于今年6月全球上调MacBook售价约20%，其中MacBook Air入门款上调1500元，14英寸MacBook Pro入门款涨幅达2500元。

市区人民路一家苹果电脑经销商告诉记者，当前轻薄办公本、入门学习本在5000元以内仍有较多选择，但配置普遍缩水，多数机型只配备8GB内存和低容量存储，而高性能游戏本在5000元价位段基本消失，不少入门低价新机已大量停产。

除整机外，内存、固态硬盘等核心配件价格同样大幅攀升。“现在基本上每周的价格都不一样。”苏老板告诉记者，16GB内存去年仅售两三百元，目前售价已近千元，1TB固态硬盘也从300元涨到了1000多元。

手机同样加入了涨价行列。9月1日，“手机涨价”词条冲上微博热搜第一。华为、小米、荣耀三大品牌在同日上调多款在售机型售价，单次涨幅200元至1000元不等。

“上周还是4799元，今天就5099元了？”在温州人民路小米手机专柜，有消费者反复确认。销售人员解释，小米17系列全系普涨300元—500元，前一日刚换的价格标签，而REDMI系列的K90 Max和K90至尊版也分别涨价400元。“大家都涨了。”华为授权体验店人民路店目前Mate80 Pro Max 16GB+512GB版本售价8999元，顶配16GB+1TB版本最新标价已升至9999元，单次涨幅达1000元。

平板电脑同样未能幸免。在温州滨江万象城华为门店，销售人员透露MatePad系列近期上调了200元至500元。有家长向记者表示，原本打算配齐平板和电脑，如今只能“二选一”。

据悉，此轮数码产品集体涨价，根源在于上游供应链。业内人士解释，AI算力需求爆发式增长，以ChatGPT为代表的生成式AI每训练一次大模型就需要数万张GPU，而GPU运行高度依赖高带宽内存来吞吐海量数据，导致消费级芯片产能被大幅挤占。成本压力沿供应链层层传导，终端厂商被迫将成本转嫁给消费者。据业内人士透露，笔记本、手机、平板后续仍有涨价趋势。

面对普涨行情，不少购机家庭持观望态度。“问个价就走的变多了。”有服务商向记者感叹。多位家长无奈表示：“本来想等新机发布后老款降价，结果越等越贵。”

不过也有不少家庭选择趁国补政策优惠提前购入所需设备，有家长坦言：“以后可能越来越贵，该买还得买。”据京东温州地区相关负责人介绍，在热销的电子产品中，除了传统的性能、续航、影像等配置外，具备AI功能的手机、电脑，AI学习机、儿童智能手表、家用AI打印机等终端产品也备受家长和学生的青睐。近一周，浙江地区AI手机、AI电脑、AI眼镜、AI学习机等3C数码AI品类整体成交额同比增长360%。

来 源：温州日报

原标题： 开学账单悄然走高 数码“三件套”涨价冲击家长钱包

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com