小产品闯出大市场 平阳小家电产业的跃迁之路

温州日报 2026-09-07 10:46:00

以家庭作坊起步，到产业集聚；从跟着爆款生产，到主动研发新品；从贴牌代工，到自主设计、品牌出海——二十多年间，平阳小家电产业不断寻找新的增长空间。

温州网讯 一台按摩椅、一支卷发棒、一台真空保鲜封口机……这些藏在日常生活里的“小家电”，在平阳渐渐汇聚成一份“大产业”。

走进温州市奋力电子科技有限公司生产车间，注塑机将熔融塑料压制成型，海绵切割设备精准落刀，车缝、组装等工序衔接有序。车间数字化管理大屏上，订单、排产、生产进度、质量监测等数据实时跳动。“以前更多靠经验，现在生产全过程都能在系统里看到。”公司负责人黄兆力说。

以家庭作坊起步，到产业集聚；从跟着爆款生产，到主动研发新品；从贴牌代工，到自主设计、品牌出海——二十多年间，平阳小家电产业不断寻找新的增长空间。

2026年1至7月，平阳按摩电器具产业销售额突破70亿元，全行业拥有专利超3000项。一个个“小产品”，正成为平阳冲刺“双千亿”的重要产业拼图。

抱团成链

小产品背后有大配套

平阳小家电产业的起点并不显眼。

二十多年前，万全一带不少企业从礼品、家居用品起步。“最早是脚盆，后来慢慢做成按摩器。”黄兆力说。

位于万全镇的紫来工业园是平阳小家电“小产品闯出大市场”的产业缩影

没有传统大家电的大规模生产优势，平阳企业瞄准按摩器、美容护理、个人健康、厨房小家电等细分领域，从一个个“小而精”的产品切入。产品不大，却贴近消费需求。订单不一定多，但足以支撑中小企业成长。

产品种类多起来，企业逐渐汇聚，产业配套慢慢完善。在平阳，一件小家电从建模、注塑、海绵加工到电子控制、组装等环节，都能找到相应配套。原本散落在一家家企业里的生产环节，被一条条供应链串了起来。

位于平阳万全镇的浙江豪中豪健康产品有限公司

浙江豪中豪健康产品有限公司便是伴随着产业成长起来的代表。创办于2003年的豪中豪，从按摩器具制造起步，逐步向研发、制造、营销一体化发展，创建“iRest艾力斯特”品牌，获得全省按摩器具行业首张“浙江制造”品字标认证，并参与起草按摩椅国家标准，产品销往全球100多个国家和地区。

产业集聚带来的，不只是生产成本优势，还有越来越快的市场响应速度。企业需要模具，可以就近配套；产品需要改进，可以快速调整；一个新品受到市场认可，便能迅速带动上下游协作发展。

用技术说话

小家电拼出新赛道

产业链有了，产品还得有竞争力。

2019年，奋力电子推出的筋膜枪和U型按摩枕走俏市场，“我们开发的两款产品都踩中了风口，在外贸市场非常受欢迎。”黄兆力说。

但爆款容易被复制。企业很快把更多精力转向自主研发。“外观上大同小异，真正的差异化必须在功能上。”黄兆力说。去年上半年，公司推出带热敷、振动功能的颈托，在传统支撑功能上增加新的使用场景。目前，公司每年主动开发10至12款新品，并通过数字化系统把生产、采购、人员等环节纳入统一管理。

平阳万全镇时尚家居潮流馆平是阳小家电“买全球、卖全球”的跨境电商选品窗口

这样的变化在更多平阳企业发生。浙江帅帅电器科技有限公司从商务礼品行业转型进入厨具领域后，将做工艺品时对品质和设计的极致追求融入锅具制造。公司专门设立整栋研发楼用于产品研发，借助平阳“飞地”政策在上海设立研发中心。浙江群海电子科技有限公司聚焦智能真空保鲜封口机等厨房小家电，拥有国内外专利70多项，产品远销东南亚、欧美等市场。

企业对创新的重视，正汇聚成产业发展的新动能。今年1至6月，平阳县规模以上工业企业研发经费累计申报11.45亿元，同比增长13.6%，增速位列全市第一。

研发投入最终要落到产品上。

万全镇时尚家居潮流馆内2000多款“平阳智造”集中亮相

“我们要做的，就是持续创新，让‘平阳智造’走向世界。”豪中豪公司负责人表示。今年以来，企业推进脑机接口AI按摩椅等项目，将脑波、心率、肌肉疲劳等数据应用到按摩场景，让按摩从预设程序走向更加个性化的智能服务。

小家电的竞争，从“做得出来”转向“做得不一样”，从比价格、拼速度，转向拼技术、拼体验。

出海破圈

“平阳制造”走向世界货架

技术让产品有了底气，市场正把产业的边界不断拉远。

如今，平阳小家电企业的舞台早已不局限于国内市场。

帅帅电器展厅陈列上千款造型各异的锅具

浙江帅帅电器科技有限公司的变化颇具代表性。企业大力走ODM（原始设计制造商）和自主品牌道路，产品超90%出口海外，畅销全球超30个国家及地区。针对日韩消费者，公司开发轻薄简约的一人食锅具；面对欧美消费者，则推出更便于收纳的“叠叠锅”。“一市场一设计”背后，是企业从单纯接订单到主动研究市场的转变。

浙江帅帅有限公司月产近百万口锅、超90%出口海外

2021年，帅帅电器创办跨境电商公司，“只要产品有问题，消费者就会在电商平台上写评论，我们收到后会快速对产品做调整，并把问题和解决方案同步给客户。”帅帅电器副董事长黄强帅表示。

“出海”的内涵也逐渐发生变化。一口锅、一台按摩椅、一只按摩枕，看似都是“小产品”，背后却连接着研发设计、智能制造、产业配套和全球市场。

产品虽小，产业不小。越来越多“小而精”的产品汇聚成链、创新成势，正成为平阳向“千亿”目标攀登的一股制造新力量。

来 源：温州日报

原标题： 小产品闯出大市场 平阳小家电产业的跃迁之路

记者 刘欣瑜 平阳融媒记者 赵哲璐 孙慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com