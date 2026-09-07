温州发布 2026-09-07 08:25:07

近日，《温州市城乡道路环境提升三年行动方案（2026-2028年）》正式印发：到2028年底，全市计划整治提升道路146条以上、总里程超1100公里，不仅要让路更好走，还要让路“更智慧”“能带货”。

近日，《温州市城乡道路环境提升三年行动方案（2026-2028年）》正式印发：到2028年底，全市计划整治提升道路146条以上、总里程超1100公里，不仅要让路更好走，还要让路“更智慧”“能带货”。

洞头环岛公路

2023年，温州启动首轮城乡道路环境综合整治提升三年行动，以入温主干道路、城镇重点道路、乡村联网道路“三路”为重点，推进序化、洁化、美化、亮化、文化、功能化“六化”工程。三年间，全市累计实施整治项目325个，提升道路里程4314公里，整治环境问题约35万处，拉动有效投资超80亿元。

环泽雅湖生态美丽示范路

路变美了，沿线村庄火了，物流跑得更快了——这是老百姓最直观的感受。而新一轮三年行动，目标从“由畅到美”升级为“全域提质、多元赋能”。方案明确“6331”总体工作安排，严格落实“六化”标准，聚焦“三环、三廊、一轴”空间布局，系统推进城乡道路环境提档升级。

在空间布局上，方案精心勾勒“三环三廊一轴”美丽画卷。

“三环”串起山海与城乡

“雁山楠水”环线，将雁荡山、楠溪江等景区串珠成链，打造“山水相映”生态旅游标杆；

“五城三园”环线绕主城区铺开，打造“城中有景、景中融城”的城市休闲后花园；

“红都绿野”环线以红色旅游为底色，串联南雁荡山、浙南抗日根据地旧址，让历史在车轮下“活”起来。

“三廊”聚焦文化寻踪、风情体验

“千年商港”走廊沿瓯江展现人文底蕴；

“东海岸1号公路”走廊纵贯南北，展现滨海风貌；

“浙闽边”走廊串联刘伯温故里、泰顺廊桥-氡泉，打造高品质生态文旅廊道。

“一轴”则立足省级中心镇和山区海岛县

布局提升项目68个、里程376公里，加快构建发展轴“半小时交通圈”，让偏远地区不再“偏远”。

雁楠公路 叶迈峰 摄

围绕“六化”，新一轮行动部署了更细更实的任务清单。

序化方面，将重点消除“桥头跳车”等路面病害，规范标志标线、护栏等安防设施；

洁化上，常态化开展道路保洁、清理违法占道等；

聚焦美化，将精修绿化品质、打造生态廊道；

亮化方面，将针对入城口、动车站等节点实施亮化工程，优化夜间景观；

文化方面，将挖掘地域文化、推动交旅融合；

进一步提升道路功能化，则将健全旅游配套、推进路产融合等。

特别值得关注的是，方案明确提出推进道路数字化、智慧化转型，甚至探索低空经济应用——未来，无人机可能常态化参与道路巡查和停车秩序管理，路况“天上看、云端算、地上改”。

苍南168黄金海岸线

新一轮三年行动的目标很明确：以路景赋能文旅，以路网串联产业，以路域带动共富。到2028年底，温州要着力把每一条城乡道路打造成共富路、生态路、文化路、智慧路——既能“走得了”，更能“走得好、走得值”。

来 源：温州发布

原标题： 温州新一轮城乡道路环境提升行动来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com