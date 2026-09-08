开学季，温州多地推出师生文旅福利

温州日报 2026-09-08 08:25:09

9月，新学期如约而至。温州景区、文创街区纷纷推出开学季专属福利，为师生们送上一份诚意满满的“开学礼”。

洞头，半屏山至大沙岙一带海角。翁卿仑 摄

温州网讯 9月，新学期如约而至。温州景区、文创街区纷纷推出开学季专属福利，为师生们送上一份诚意满满的“开学礼”。

9月1日起，洞头区望海楼、仙叠岩（大沙岙）、半屏山三大国有景区面向全国高校新生与教师开启免票活动。其中，高校新生免票时间为9月1日至30日，凭2026年大学录取通知书及本人身份证，可携带两名同伴共同享受免票游览权益；全国教师专属免票时段为9月5日至13日，持有效教师资格证及个人身份证即可免票入园。此外，百岛洞头还有中屿景区、油罐咖啡、浢福主义、蔚蓝计划、海上阳台、金沙滩、七彩洞头村等多处免费开放点位可供打卡，在这些点位享受一杯醇香咖啡、一路海风吹拂。

在平阳坡南古街，平阳本土城市文创品牌“平阳宠礼”为开学季准备了专属宠礼，金丝竹灯冰箱贴、咔哒纸雕灯、状元金属书签、坡南街景线装本等非遗限定文创产品正式上新。其中，咔哒纸雕灯白天可作冰箱贴，夜晚变身小夜灯；状元金属书签紧扣平阳状元文化，会文书院书签传递平阳千年文风，为莘莘学子送上美好祝福。逛累了还可品尝地标文创冰淇淋、可旋转杯身的黄年糕奶茶，写一张明信片送给新学期的自己。每一件文创都承载着平阳的山海记忆与非遗底蕴，将家乡的人文风情装进口袋。

为庆祝我国第42个教师节，苍南县重磅推出“惠师集市”主题活动。本次活动以“尊师惠师·情暖苍南”为主题，已于8月底正式启动。全县各级各类学校（幼儿园）教职工可凭本人教师资格证书或温州工会认证的会员身份参与享受相应优惠。苍南书城、温州矾矿发展集团、苍南县人民医院等多家爱心单位及商户积极参与，推出涵盖文化消费、文旅体验、健康服务等多领域的专属惠师福利，从书香浸润到矾山探秘，从健康护航到舌尖美味，让广大教师感受到城市的温度与节日的荣光。

与此同时，温州市教育局日前发布“瓯越有礼·尊师有您”公开征集令，邀请各企事业单位、社会组织为全市教师提供尊师惠师服务，经审核后择优通过“乐师盒”惠师平台向全市发布。该平台名称谐音温州方言“老师好”，依托数字化技术实现教师权益“一码通认、一码通享”。此前已有县前头汤圆店、温州大酒家包子铺、塘河夜画等特色产品入驻，此次扩容后，更多惠师服务将集中上线。

今年中秋与国庆“双节分离”，加上多地陆续确定的秋假，9月下旬至11月成为可自由组合的超长出行窗口。各研学基地也已为秋假“摩拳擦掌”。雁荡山地质奥秘研学、平阳浙南红色文化线、温州博物馆“先生的客厅·温州老城区名人纪念馆闯关记”等热门线路颇受青睐。

师生可享文旅福利，而对于广大市民游客来说，超长假期带来的同样不乏惊喜。9月中上旬正值暑期旅游高峰落幕、中秋国庆双高峰未至的“错峰黄金窗口”。携程等平台数据显示，8月底至9月初，国内酒店、机票价格均出现大幅下调，部分航线票价较暑期回落三至五成，适合追求性价比的游客错峰出游。与此同时，赏秋主题旅游产品预订热度近期迎来增长，林芝、恩施、阿勒泰、桂林、呼伦贝尔等目的地排名靠前。我市不少旅行社也推出了西北、东北等长线游线路，如“梦幻胡杨额济纳纯玩6日游”等。

当然，错峰游的窗口期并不长。临近9月下旬，受中秋、国庆假期接踵而至的影响，出境游及长线游价格将再度上扬。想要抓住这波价格低谷的游客，不妨趁9月中上旬尽早规划出行。

来 源：温州日报

原标题： 开学季，我市多地推出师生文旅福利

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com