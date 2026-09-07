今日白露 怀溪番鸭迎热销

温州日报 2026-09-07 10:01:00

对温州人而言，白露吃鸭进补是代代相传的时令习俗。白露前后，平阳县怀溪镇番鸭一条街提前迎来销售高峰，特色产业借着节气热度持续升温。

温州网讯 “白露一只鸭，秋冬不生病。”对温州人而言，白露吃鸭进补是代代相传的时令习俗。白露前后，平阳县怀溪镇番鸭一条街提前迎来销售高峰，特色产业借着节气热度持续升温。

连日来，怀溪镇番鸭一条街上，何志华的番鸭店里一派忙碌景象。后厨内，18口大锅同时开火，师傅们将新鲜番鸭切块，搭配嫩姜、本地红曲酒煸炒焖煮，浓郁的香气顺着街巷飘散开来。前台处，老板何志华双手不停，一边快速记下不断弹出的微信订单，一边接连接听咨询电话，没有片刻喘息。“地址直接发过来就可以，我们可以送到小区门口。”他一边回话，一边叮嘱顾客：“一只番鸭一家人吃刚好，半只也能做，我们灵活着卖。”

“白露时节，夏秋交替，气候干燥，大家吃上一锅温热的番鸭，润燥滋补，为身体补足元气。”何志华介绍。白露前后番鸭订单量成倍增长，目前仅白露当天就已接到近200只番鸭的预订。参考去年的销售热度，店里已备足约600只番鸭的食材。如今销售模式不断拓宽，烧制完成的番鸭不仅可以配送到家门口，销往温州各县（市、区），还可以由快递发往江浙沪等地区，让身在异乡的游子也能尝到这口家乡美味。

声名在外的怀溪番鸭，靠的不只是一时的节气热度，更离不开长期的产业培育与品牌建设。经过多年发展，怀溪番鸭烧制技艺入选温州市非物质文化遗产，成为“平阳五个鲜”农产品区域公用品牌的代表性美食。依托特色风味，怀溪镇不断做强番鸭产业链，通过“合作社+门店+农户”模式，现有31家合作社、10家番鸭专营店、15家红曲酒加工点，年消费番鸭15万只，营业额超2000万元。同时，镇里开展“赠鸭苗·促增收”帮扶活动，每年赠送鸭苗2000多只，鼓励低收入农户养殖创业，并为农户与农家乐牵线搭桥，实现定向销售。

每逢白露，全镇番鸭店迎来客流高峰，店家提前准备食材、安排人手，优化包装、短途配送等服务，更好地满足各地市民的消费需求。说话间，又一锅番鸭即将出锅，雾气蒸腾，姜香再次漫上街头。何志华手机屏幕上的订单提示仍在不断亮起。

来 源：温州日报

原标题： 今天白露 怀溪番鸭迎热销

平阳融媒记者 宋宛

本文转自：温州新闻网 66wz.com