温州日报 2026-09-07 08:35:00

位于上海嘉定新城核心区的温州（嘉定）科技创新园二期近日迎来关键节点：盘活产业空间超1.8万平方米，首批12家优质企业正式入驻，多家重点企业同步进场装修。

温州（嘉定）科技创新园二期。 受访者供图

温州网讯 位于上海嘉定新城核心区的温州（嘉定）科技创新园二期近日迎来关键节点：盘活产业空间超1.8万平方米，首批12家优质企业正式入驻，多家重点企业同步进场装修。一个覆盖新能源、新材料、智能制造等赛道的“科创矩阵”在此集结，沪温协同创新再添强劲引擎。

回望2019年，温州（嘉定）科创园一期开园即引发关注，累计引进35家温州企业研发中心，落地115项产学研合作，8个项目成功回温产业化，率先探索出“研发在上海、转化在温州”的跨区域联动路径，为二期项目迭代升级、提质赋能积累了成熟的运营经验。相较于一期，科创园二期实现硬件配套、载体功能全方位升级。该项目由市现代集团所属锦华置业集团投资9.5亿元打造，占地30.1亩，建有4栋科研办公楼和1栋人才公寓楼，以裙房相连构成一体化科创综合体。相比传统园区，二期补齐了实验载体、人才居住等短板，配齐多功能报告厅、成果展示中心、GMP车间、特殊实验室及商业配套，共享餐厅可容纳300人同时用餐，办公空间灵活适配初创团队与链主企业的全周期研发需求。

“二期绝非简单的上海孵化器，而是温州专属的驻沪科创窗口，核心逻辑是双向赋能。”温州现代锦华置业集团负责人表示。园区精准锚定数字经济、电子信息、生物医药、智能制造四大主攻赛道，深耕智能网联汽车、高端医疗器械等沪温互补领域，致力搭建产业协同“立交桥”。运营机制上，引入专业职业经理人团队实行市场化运作，推出梯度租金、装修减免等普惠政策，对总部型企业、产业链龙头及专精特新企业实行“一企一策”定制化扶持；同时打通两地政务通道，提供政策对接、投融资、人才引育、成果转化一站式服务，让人才、资本、项目在沪温之间“双向流动、自由耦合”。

企业落地见证生态引力。新能源企业迦玠实业整栋租赁设立总部，并带动上下游产业链企业同步入驻，快速构建从整车供应到终端服务的完整业务链条，产业集聚初显。中科悦达专注石墨烯研发与半导体导热材料，总经理陆永华坦言：“嘉定丰富的高校科研资源和汽车产业生态为技术迭代提供理想土壤，而园区作为温州扎根上海的桥头堡，更为技术成果精准导入温州制造体系架起桥梁。”智能工厂服务商上海望书归贴近嘉定制造升级需求，未来将辐射温州产业转型；点赞人力资源集团聚焦科创人才引留，共建“产业引才、服务留才”良性生态。多家企业接连落地，并非偶然的空间集聚，而是园区“双向赋能”定位带来的差异化吸引力。

以上海创新策源之力赋能温州制造业转型升级，这颗跨越两地的“科创种子”正蓬勃发芽、加速拔节。温州锦华置业集团负责人表示，下一步，园区将做强研发引擎，依托上海科创资源突破核心技术，打通转化通道，推动上海创新成果与温州制造精准对接，助力沪温两地深化科创联动、集聚创新资源、实现产业能级跃升，为长三角一体化发展贡献更多“温州经验”。

来 源：温州日报

原标题： 12家企业入驻！温州（嘉定）科创园二期提速起势

记者 邓帆慧 通讯员 黄约颖 王旻旻

本文转自：温州新闻网 66wz.com